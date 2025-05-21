社區警衛巡邏沒幫開鐵門 桃園男竟暴怒掐脖毆頭

桃園市桃園區一處社區傳出住戶毆打警衛，一名吳姓男子忘記攜帶車庫遙控器，僅因警衛不在位置上，沒幫他開鐵門，竟暴怒掐脖、毆打警衛。警方獲報後立即到場，目前已掌握男子身分，將盡速追查到案。

有民眾指出，桃園區慈光街一名吳姓男住戶近日因忘記帶車庫鐵捲門遙控器，沒辦法進家門，於是打電話請警衛幫忙，但當時警衛恰巧出去巡邏，沒有接到電話因此未協助吳男開門，孰料吳男竟見警衛回到位置上後氣憤衝進警衛室，先是箭步上前雙手勒住對方脖子，隨後又憤而毆打警衛頭部隨即離去。