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社區警衛巡邏沒幫開鐵門 桃園男竟暴怒掐脖毆頭
桃園市桃園區一處社區傳出住戶毆打警衛，一名吳姓男子忘記攜帶車庫遙控器，僅因警衛不在位置上，沒幫他開鐵門，竟暴怒掐脖、毆打警衛。警方獲報後立即到場，目前已掌握男子身分，將盡速追查到案。
有民眾指出，桃園區慈光街一名吳姓男住戶近日因忘記帶車庫鐵捲門遙控器，沒辦法進家門，於是打電話請警衛幫忙，但當時警衛恰巧出去巡邏，沒有接到電話因此未協助吳男開門，孰料吳男竟見警衛回到位置上後氣憤衝進警衛室，先是箭步上前雙手勒住對方脖子，隨後又憤而毆打警衛頭部隨即離去。
該社區委員表示，男子已經不是第一次對警衛施暴，後續請警衛兒子報案。對此桃園警分局說明，動手打人的男子因細故與社區警衛發生糾紛，動手後隨即離去；警方獲報後立即到場處置，並已掌握該名男子身分，後續也再次回到社區查訪，將盡速追查到案，依法究辦。
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