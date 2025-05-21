影／台中轎車惡霸斑馬線 嗆行人「要過不會繞」遭公審

台中市一名駕駛在昨天將轎車停在中友商圈附近的行人穿越道，阻礙行人通行，有另名行人拿出手機拍攝，與該名轎車男駕駛爆發口角，男駕駛還嗆「要過不會繞」，行人事後將影片上傳網路平台爆料。第二警分局表示，此案未接獲報案，該違規可罰300元至600元。

第二警分局表示，該影片發布在網路社群「社會事新聞影音」，日期顯示為昨天傍晚9時許，影片中一輛轎車違規停車在北區三民路三段的行人穿越道上，轎車駕駛與錄影民眾發生口角，雙方當事人均未向警方報案。

二分局表示，該影片過短無法完整呈現事件經過，但依道交條例規定，汽車駕駛人在行人穿越道上臨時停車，可處300元以上600元以下罰鍰。

二分局指出，依規定，汽車於人行穿越道上違規停車，屬民眾得檢舉項目，但是「違規停車」或違規「臨時停車」，則視民眾提供的影片或照片認定，因此，請民眾能提供清晰原始的影片或照片，至台中市警察局交通違規檢舉。