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他下車吐完「小黃不見了」 大園警助酒醉男子返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市大園區一名19歲郭姓男子昨(20)晚間到台北市的夜店慶生狂歡，今日凌晨3時許搭計程車返家途中因不勝酒力下車嘔吐，慘被司機丟包，醉倒在水源路路邊，大園警分局巡邏員警見狀上前關心，待男子稍微恢復意識後，將他平安護送返家。

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男子喝醉躺臥在路邊不省人事。圖：讀者提供

大園派出所提及，警員蘇柏魁、邱重霖今日凌晨巡邏行經水源路時，看見一名男子躺臥在路邊不省人事，員警立即上前查看，發現男子酒氣沖天，身旁還有一灘嘔吐物，研判應是酒醉路倒，員警擔心男子躺在路邊會有危險，便先將他叫醒並提供礦泉水讓他飲用及清洗。

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員警擔心男子躺在路邊會有危險，便先將他叫醒並提供礦泉水讓他飲用及清洗。圖：讀者提供

大園派出所進一步提到，男子意識稍微恢復後，搖搖晃晃地起身並表示，他晚上到台北的夜店與朋友相聚慶生，玩得太開心喝了不少酒，因此在搭車回來的途中不勝酒力衝下車嘔吐，回過頭來就沒看到計程車，他也無力起身，只好躺在路邊休息。

大園派出所表示，員警查詢男子身分後，得知他就住在不遠處，男子雖稱可以自行返家，但員警擔心他的安危，於是決定開車送他一程，男子對於自己的酒醉失態感到相當抱歉，同時也感謝警方的熱心幫忙，讓他不用露宿街頭。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：他下車吐完「小黃不見了」 大園警助酒醉男子返家

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