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影／和平廠火警冒濃煙！台泥：台電供電異常跳電後輸送燃料皮帶起火
台泥花蓮和平廠預熱機今早突然發生火警，台泥表示，台電供電異常跳電後，發現替代燃料系統中的木屑皮帶火苗竄出，即展開滅火搶救，已完全撲滅，無人員受傷，並未影響生產。
台泥和平廠位於花蓮縣秀林鄉，花蓮縣消防局上午7時27分接獲通報，廠區預熱機的4、5樓有黑煙、明火冒出，立即派出第一消防大隊及多個分隊前往搶救。
台泥表示，上午7時18分在台電供電異常跳電後，發現和平廠替代燃料系統中的木屑皮帶投入口有火苗竄出，廠方隨即啟動緊急應變機制，展開滅火搶救，消防人員也在7時39分抵達協助，火勢在8時10分完全撲滅，已進行噴水降溫，確保安全。
台泥指出，起火範圍僅限於木屑皮帶部分，財物損失集中在替代燃料系統，且未對整體水泥窯生產造成實質影響。最重要的是，水泥廠所有人員均平安。詳細起火原因仍在調查，將持續加強安全管理，確保生產過程萬無一失。
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