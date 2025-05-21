影／和平廠火警冒濃煙！台泥：台電供電異常跳電後輸送燃料皮帶起火

台泥花蓮和平廠預熱機今早突然發生火警，台泥表示，台電供電異常跳電後，發現替代燃料系統中的木屑皮帶火苗竄出，即展開滅火搶救，已完全撲滅，無人員受傷，並未影響生產。

台泥和平廠位於花蓮縣秀林鄉，花蓮縣消防局上午7時27分接獲通報，廠區預熱機的4、5樓有黑煙、明火冒出，立即派出第一消防大隊及多個分隊前往搶救。

台泥表示，上午7時18分在台電供電異常跳電後，發現和平廠替代燃料系統中的木屑皮帶投入口有火苗竄出，廠方隨即啟動緊急應變機制，展開滅火搶救，消防人員也在7時39分抵達協助，火勢在8時10分完全撲滅，已進行噴水降溫，確保安全。