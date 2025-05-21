碰！不讓撞一起 彰化芬園兩車路口相撞1人傷

彰化縣芬園鄉嘉東街269巷2號路口，為無號誌路口，昨天上午發生兩輛車在路口交會時，互未禮讓，兩車相撞，車頭全毀，其中一輛甚至偏向撞斷路旁的電線桿，衝到田間才打住，造成陳姓女駕駛送醫，肇事原因由警方調查中。

彰化警分局調查，昨天上午10時許，由45歲陳姓女子駕駛的休旅車，沿芬園鄉嘉東街269巷南往北行駛時，42歲的曾姓男子駕駛廂型車沿嘉東街269巷東往西行駛而來，因速度甚快，兩車在路口也未互相禮讓， 在猛烈衝撞下，兩車車頭都嚴重受損。

其中，陳姓女駕駛胸部挫傷送醫，幸好沒有大礙，曾男駕駛的廂型車還偏向路側，撞斷路旁電桿後，再越過側溝後，衝到田間才打住，未受傷。

此一肇事路口無號誌，警方表示，行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮的交岔路口時，應減速慢行，並注意來車，且依道路交安全規則102條規定，駕駛人應注意以下的原則：

1.支線道車應暫停讓幹線道車先行。

2.未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，

3.少線道車應暫停讓多線道車 先行；

4.車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；