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影／中橫便道落石砸中車輛 副駕擋風玻璃破大洞1人受傷

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

近來山區常有午後強降雨，中橫便道今天上午又發生落石砸車，1輛黑色自小客車7點放行進入便道後，隨車隊經過12.5公里處，竟遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，駕駛將車停靠在安全處後，管制人員立即上前協助，並通知行管室聯絡救護車送醫。

谷關工務段表示，中橫便道今天早上7點的通行班次，當前往梨山的車隊經過12.5公里，也是青山會車點過1公里處，1輛黑色休旅車遭右側山壁掉落的一顆約5公斤的落石擊中，砸破擋風玻璃後掉在副駕駛座乘客的大腿上，傷者主要是腿部的輕微挫傷，並無生命危險，經谷關工務段人員通報消防單位前往現場處置，並由救護單位送往醫院進行傷勢的處理中。

公路局谷關工務段段長饒哲銘呼籲，最近山區熱對流旺盛，山區土石鬆動，容易有落石的情形發生，請各位用路人小心駕駛，行經山區道路要特別注意行車安全，遇有困難有先通知隨車隊的保全人員協助；上午隨行管制人員發現有人員受傷後，立即向行管室回報並協助照護、聯絡救護車將傷者送醫。

中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供
中橫便道上午發生落石砸車，1輛黑色自小客車遭一顆落石砸穿右側擋風玻璃後，砸中副駕駛座乘客的大腿內側，管制人員立即聯絡救護車送醫。圖／谷關工務段提供

黑色 谷關 落石

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