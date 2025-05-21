台南老翁烈日迷途疑中暑 自稱菲律賓搭船來台又撿樹枝要吃

63歲莊姓老翁昨天中午烈日下獨自在台南漁光島樹叢中徘徊，警方關心時，他自稱從菲律賓搭船來台，又突然撿拾地面樹枝放嘴裡要吃；員警制止將他帶回派出所，他突然癱倒並口吐白沫，經送醫並無大礙。警方查出身分，通知家屬，才讓他順利返家。

莊姓老翁昨天中午大太陽下，獨自出現在台南市安平區漁光島一帶，精神恍惚、行徑異常，疑似迷途；路旁店家察覺異狀，通報轄區第四警分局。育平派出所警員黃峻紘、陳廷維獲報趕往，但老翁已不見蹤影，經員警展開搜尋，在漁光島林間草叢中找到他。

當時天氣炎熱，員警眼見莊姓老翁神情呆滯、語無倫次，自稱從菲律賓搭船來台，身上亦無任何證件；員警先將他帶至陰涼處休息，提供礦泉水補充水分，安撫情緒。詢問過程中，老翁突蹲下撿拾地面樹枝放嘴裡要吃，員警制止並將他帶回派出所安置。

結果老翁被帶回派出所，突然身體不適，癱倒在地並口吐白沫，員警立即通報119，緊急將其送醫救治；經診治後，幸無生命危險。據了解，該名老翁語焉不詳，自稱凌晨徒步行走至漁光島，員警推測他可能因長時間未進食，加上高溫曝曬，導致中暑，出現神智混亂與異常行為。

員警經由警政系統交叉比對，確認身分，發現他的住處位於安平老街附近，聯繫家屬前往醫院接回，家屬得知老翁人平安在醫院，向警方表示感謝。