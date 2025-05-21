快訊

三峽車禍檢警蒐證 肇事余翁返家繞路成疑點

熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄李姓男子今天凌晨與弟弟發生糾紛，到派出所後，先行離去，不料，他過馬路時，竟躺在斑馬線上，不到1分鐘，遭路過的轎車輾過，儘管醫院就在一旁，仍送醫不治。

據了解，李姓男子（55歲）今天凌晨和弟弟發生口角，兄弟2人經警方帶到高雄市警苓雅分局成功路派出所，接受警方製作筆錄後，直到凌晨1時30分左右，他先行離去，但是離開派出所後，走四維四路行人穿越道要穿越成功一路，竟躺在路上才發生車禍。

他離開派出所不到1分鐘，員警聽見外面有撞擊聲，外出查看，發現李男遭吳姓男子（58歲）的轎車輾過，受傷嚴重，趕緊將他送到旁邊的阮綜合醫院急救，但是李仍傷重不治。

警方調閱監錄系統畫面，才發現李男走出派出所後，過馬路途中突然倒臥斑馬線上，當成功一路綠燈亮起，1輛黑色轎車及1輛計程車經過，趕緊閃避過他，但是吳姓男子開車路過時，未注意到有人躺在路上，直接輾過李男，造成李男死亡，他弟弟也看傻眼。

吳姓男子開車壓過李男，經警方酒測，無酒精反應，但他發現路上躺人時已經來不及煞車，因而涉及過失致死罪嫌，經警方移送法辦，確實肇責仍待交通大隊分析釐清。

李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線，遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線，遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線，遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線，遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線（紅圈處），遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝
李姓男子走出派出所，突然倒在斑馬線（紅圈處），遭路過轎車輾過，送醫不治。記者林保光／翻攝

計程車 成功

延伸閱讀

綠鬧內鬨？ 高雄湧言會發聲明「尚未決定支持特定市長人選」

新北議會為三峽車禍默哀 民代批「市府狂拆天橋」：要人走虎口

黃仁勳多次提及高雄 陳其邁舉例說明「數位孿生城市」

高雄神農市集周末登場 體驗包粽只要50元

相關新聞

影／高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃

高雄李姓男子今天凌晨與弟弟發生糾紛，到派出所後，先行離去，不料，他過馬路時，竟躺在斑馬線上，不到1分鐘，遭路過的轎車輾過...

台南汽車失控衝撞 散步夫妻1死1傷

台南玉井中華路昨天下午5點多，發生休旅車撞上一對外出散步的夫妻，造成夫死妻傷，當地是玉井老街區的芒果冰店街，不少人目擊車...

新北新店暗夜大火 停車場101輛郵務機車陷火海全燒燬

新北市新店區郵政路今晚10時許發生火警，停車場101輛郵務用電動機車陷火海全燒燬，詳細起火原因仍待查。

北市公車衝撞行人庇護島 整車「大彈跳」嚇壞路人…2乘客送醫

台北市松山區南京東路四段、北寧路口今晚8時許發生公車擦撞行人庇護島事故，公車左側車頭不慎衝撞行人庇護島，司機蘇姓男子未受...

基隆罷免爆衝突 婦人用力推宣傳志工倒地遭法辦

基隆市百福黃昏市場日前發生1名婦人，推倒宣傳罷免立委林沛祥的志工，有人將事發影片上傳網路，成為話題。罷免領銜人陳青逸今天...

又是汽車暴衝！台南夫妻遭撞 外出散步卻天人永隔

今天下午5點多，台南玉井中華路發生一起疑似休旅車暴衝事故，撞上一對外出散步的夫妻，造成夫死妻傷，當地是知名芒果冰店街，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。