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影／高雄男子因家庭糾紛進派出所 離去後突倒斑馬線遭車輾斃
高雄李姓男子今天凌晨與弟弟發生糾紛，到派出所後，先行離去，不料，他過馬路時，竟躺在斑馬線上，不到1分鐘，遭路過的轎車輾過，儘管醫院就在一旁，仍送醫不治。
據了解，李姓男子（55歲）今天凌晨和弟弟發生口角，兄弟2人經警方帶到高雄市警苓雅分局成功路派出所，接受警方製作筆錄後，直到凌晨1時30分左右，他先行離去，但是離開派出所後，走四維四路行人穿越道要穿越成功一路，竟躺在路上才發生車禍。
他離開派出所不到1分鐘，員警聽見外面有撞擊聲，外出查看，發現李男遭吳姓男子（58歲）的轎車輾過，受傷嚴重，趕緊將他送到旁邊的阮綜合醫院急救，但是李仍傷重不治。
警方調閱監錄系統畫面，才發現李男走出派出所後，過馬路途中突然倒臥斑馬線上，當成功一路綠燈亮起，1輛黑色轎車及1輛計程車經過，趕緊閃避過他，但是吳姓男子開車路過時，未注意到有人躺在路上，直接輾過李男，造成李男死亡，他弟弟也看傻眼。
吳姓男子開車壓過李男，經警方酒測，無酒精反應，但他發現路上躺人時已經來不及煞車，因而涉及過失致死罪嫌，經警方移送法辦，確實肇責仍待交通大隊分析釐清。
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