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只因未在站牌招手 台中公車司機與乘客爆口角

聯合報／ 記者陳宏睿陳敬丰／台中報導

台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads
台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads
一對情侶反映前天在台中市西區等公車，因有違規停車，未能在站牌前招手，公車駕駛與乘客爆口角，還追下車揚言「你給我注意」，乘客向警方備案，交通局依約扣客運業者違約金1000元到5000元並納入評鑑，業者要求駕駛控管情緒。

有乘客在社群網站發文，指台中客運365號司機情緒失控，描述前晚7時許，在西區美村路與公益路口等公車，因公車站有違規停車，她與男友在「公車停靠處」的「公」字下方招手，離站牌約1公尺。二人上車後， 司機以不友善口氣指責，雙方口角，她與男友感覺不舒服，要求下車。

乘客說，未料司機追下車，還以手戳她男友「你給我注意」等語，經到醫院驗傷後，已到警局報案；希望市府正視台中公車亂象，不要讓無辜民眾成為下個受害者。中市警第一分局表示，此案當事人未提告僅備案，已轉報交通局處理。

中市交通局表示，已要求客運業者，將駕駛員召回加強服務品質教育訓練，同時將依契約規定，扣減業者1000至5000元違約金，並納入評鑑總分扣分，評鑑結果影響客運公司年度補貼款。

公車業者表示，據駕駛陳述，當時乘客並未站在站牌下，而是在站牌前約1公尺招手，駕駛差點沒看到過站不停，在乘客上車後，有提醒要「站明顯一點」；乘客下一站下車時，大聲要駕駛態度好一點，駕駛才下車理論。公司已與該駕駛溝通，可與乘客說明，但不宜帶說教語氣，須注意情緒控管。

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