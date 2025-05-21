聽新聞
0:00 / 0:00
台南汽車失控衝撞 散步夫妻1死1傷
台南玉井中華路昨天下午5點多，發生休旅車撞上一對外出散步的夫妻，造成夫死妻傷，當地是玉井老街區的芒果冰店街，不少人目擊車禍，車輛一路高速衝撞，撞倒玉井農會騎樓前一排機車後才停下來，肇事38歲嚴姓駕駛酒測值0，向警方自述當下是癲癇發作，警方將進一步調查釐清。
據了解，休旅車一路衝過中正路口，直撞入玉井農會騎樓前，當時路口芒果冰店有很多吃冰的客人，聽到撞擊聲，本以為是汽車暴衝，紛紛跑出來看，才知道休旅車在前方已先撞到2名行人，造成一死一傷。警方指出，嚴姓駕駛擦撞2輛自小客車及2名行人後，仍持續向前暴衝，再撞擊停放騎樓4輛機車才停下。
目擊者表示，休旅車在路口撞人後並未減速，一路撞到農會騎樓，上前查看駕駛精神恍惚，但仍緊緊踩著油門，因此趕緊上前協助把引擎熄火。據了解，嚴姓駕駛自述當下是癲癇發作，嚴男也領有身心障礙證。
據指出，死者張男（61歲）與吳姓妻子（60歲）是當地包子店老闆的姊夫和姊姊，兩人感情很好，每天傍晚都會外出散步，沒想到昨天被撞，天人永隔。
依照道路交通安全規則，患癲癇疾病駕駛人若可控制疾病，雖可報考駕照，包含換照時，均須檢具最近2年以上未發作的診斷證明書。癲癇患者若隱瞞病史考領駕照，涉刑法可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，並被註銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言