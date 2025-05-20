基隆罷免爆衝突 婦人用力推宣傳志工倒地遭法辦

基隆市百福黃昏市場日前發生1名婦人，推倒宣傳罷免立委林沛祥的志工，有人將事發影片上傳網路，成為話題。罷免領銜人陳青逸今天說，無論立場為何，暴力都不該被容忍。警方指當天已受理報案，已通知涉案的張姓女子到案後，將全案移送檢方偵辦。

臉書的基隆地方社團今天有網友上傳張女推倒「絕沛」志工的影片，不少網友譴責暴力。警方說，受害人被推倒後跌坐在地，手臂輕微擦挫傷，無大礙。受理報案後，通知張女到案製作筆錄後，依涉嫌傷害、妨害名譽罪嫌及違反選罷法罪嫌移送法辦。

陳青逸說，5月16日下午4時許，在百福黃昏市場的罷免志工，一如往常在市場舉牌宣傳時，突遭婦人出手攻擊，婦人推人的力道很大，造成志工整個人往後仰，跌坐在地並受傷。