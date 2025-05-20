北市公車擦撞行人庇護島失控 2女乘客受傷送醫
台北市松山區南京東路4段今晚發生承德幹線公車自撞行人庇護島事故，造成車輛偏行失控衝至人行道旁才停下，車上2名女乘客受傷，警消獲報後協助送醫治療，詳細肇因待調查。
北市警消晚間8時21分獲報，指南京東路4段一帶有輛公車自撞分隔島，造成車上2名女乘客受傷、意識清楚，立即出動消防車3輛、指揮車1輛、救護車3輛和13人到場處理。
經調查了解，肇事的承德幹線公車駕駛蘇男於案發時沿公車專用道行駛，至事發地點時不慎擦撞行人庇護島，導致車輛失控衝至人行道旁才停下，車上2名女乘客因此頭部、四肢挫傷，但意識清楚，警消協助送醫治療。警方初步調查排除蘇男酒駕。
據了解，事發路段的行人庇護島為近期新設置，疑因無警示配套，才造成公車擦撞。但實際詳細肇事原因，仍待警方後續調查釐清。
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