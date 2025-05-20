又是汽車暴衝！台南夫妻遭撞 外出散步卻天人永隔

今天下午5點多，台南玉井中華路發生一起疑似休旅車暴衝事故，撞上一對外出散步的夫妻，造成夫死妻傷，當地是知名芒果冰店街，不少人目擊，車輛高速衝撞倒玉井農會騎樓前一排機車後才停下來， 當時一位永康奇美醫院的護理師正在店內吃冰，還衝去為傷者施以CPR急救。

據了解，事發地點是在玉井區中華路東山鴨頭前，休旅車一路衝過中正路口，直撞入玉井農會騎樓前，當時路口芒果冰店有很多吃冰的客人，聽到撞擊聲，本來以為只是汽車暴衝，紛紛跑出來看，才知道休旅車在前方已先撞到2名行人，造成男子死亡女子受傷。

據指出，張姓男子（61歲）與吳姓太太（60歲）是當地知名包子店老闆的姐夫和姐姐，兩人感情很好，每天傍晚都會從住宣外出散步，走到玉井農會停車場繞一圈再走回家，沒想到今天傍晚才剛出門，就被休旅車撞上天人永隔。

現場有不少在冰店吃冰的民眾目擊，一名奇美醫院護理師剛好來吃冰時，她的機車停放在農會騎樓下也被撞壞，但聽到有人被撞立即奔跑前去為傷者施以CPR急救。當地民眾也指出，事發路段平時經過的車速都不快，當時肇事車輛目測時速有5、60公里。

目擊者表示，休旅車在前方路口發生車禍後並未減速，一路撞到農會騎樓，上前查看時駕駛精神恍神，但油門仍緊緊踩著，因此趕緊上前協助把引擎熄火，避免車輛繼續往前衝。據了解，肇事嚴姓駕駛（38歲）酒測值為0，其自述當下是癲癇發作，但嚴男領有身心障礙證。

警方指出，今日下午玉井區中華路段的交通事故，嚴姓駕駛疑似身體狀況不佳，駕車擦撞2部自小客車及2名行人後，車輛持續向前暴衝，再撞擊停放騎樓4部機車。

2名行人分別送往麻豆新樓醫院及安南醫院急救，一名死亡、一名受傷；該嚴姓駕駛酒測值為0，相關肇事原因，本分局刻正調查中。玉井分局再次提醒民眾，駕駛車輛如有身體狀況不佳，請勿開車，以維用路人行車安全。

台南玉井區中華路下午發生休旅車衝撞行人，一路未停高速往前撞到玉井農會騎樓才停下來，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供

台南玉井區中華路下午發生休旅車衝撞行人，一路未停高速往前撞到玉井農會騎樓才停下來，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供

台南玉井區中華路下午發生休旅車衝撞行人，一路未停高速往前撞到玉井農會騎樓才停下來，現場滿目瘡痍。圖／讀者提供