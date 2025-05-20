影／台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

台南玉井區今下午約5點多一輛休旅車行經中華路時，疑暴衝與2名行人發生擦撞，造成1死1傷，從民眾提供影片看到當下路上有一群路人，該車高速衝撞一名男子被撞得飛起，車子未停再往前一路衝撞到，路人一開始嚇呆了，接著發出驚嚇喊叫還有人急得快哭出來。

消防局今下午5點26分接獲報案，玉井區中華路發生車禍事故，警消獲報到場時，現場為一輛廂型車與行人發生車禍，一名50多歲男子因外科創傷，失去呼吸心跳，緊急送往麻豆新樓搶救，但仍宣告不治；另一名60多歲女子意識清楚，疑肩骨折、頭部外傷，送往安南醫院治療。

據了解，當時路上有不少行人，被撞的2人當下走在路旁，突遭後方暴衝的休旅車撞上，1人連人帶車遭撞飛、另1人則倒臥在地，當下路上有不少民眾走在路旁，聽聞巨大聲響趕緊上前幫忙，全案詳細事發原因，目前由警方調查釐清中。

消防局指出，事故發生於玉井區中華路38號，消防局於17時26分接獲報案，17時37分救護人員抵達現場，發現兩名傷者倒臥路旁，隨即展開急救。17時46分將女性傷者送往安南醫院，17時51分將OHCA男性送往麻豆新樓醫院搶救。