聽新聞
0:00 / 0:00
影／台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光
台南玉井區今下午約5點多一輛休旅車行經中華路時，疑暴衝與2名行人發生擦撞，造成1死1傷，從民眾提供影片看到當下路上有一群路人，該車高速衝撞一名男子被撞得飛起，車子未停再往前一路衝撞到，路人一開始嚇呆了，接著發出驚嚇喊叫還有人急得快哭出來。
消防局今下午5點26分接獲報案，玉井區中華路發生車禍事故，警消獲報到場時，現場為一輛廂型車與行人發生車禍，一名50多歲男子因外科創傷，失去呼吸心跳，緊急送往麻豆新樓搶救，但仍宣告不治；另一名60多歲女子意識清楚，疑肩骨折、頭部外傷，送往安南醫院治療。
據了解，當時路上有不少行人，被撞的2人當下走在路旁，突遭後方暴衝的休旅車撞上，1人連人帶車遭撞飛、另1人則倒臥在地，當下路上有不少民眾走在路旁，聽聞巨大聲響趕緊上前幫忙，全案詳細事發原因，目前由警方調查釐清中。
消防局指出，事故發生於玉井區中華路38號，消防局於17時26分接獲報案，17時37分救護人員抵達現場，發現兩名傷者倒臥路旁，隨即展開急救。17時46分將女性傷者送往安南醫院，17時51分將OHCA男性送往麻豆新樓醫院搶救。
現場共出動2輛救護車、4名人員。初步了解，肇事廂型車駕駛並未留在現場，後經警方查證，為一名38歲男性，事後稱身體不適，消防局派遣救護人員前往，惟駕駛經評估後拒絕送醫，相關後續由警方調查處理中。警方已介入調查事故原因，並釐清肇事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言