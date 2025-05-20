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基隆嶼遊客登高望遠...燈塔附近遇雷擊受傷 市府擬對策

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆嶼18日發生2名登島遊客，爬上燈塔高處時，因打雷觸電及摔倒造成右手脫臼。基市府產發處今天表示，因應極端天氣變化，將研擬若相關氣象資訊達一定標準，就宣布暫時禁止登島。

基隆地區18日下午因為對流雲系旺盛，下大雨並打雷，當時前往基隆嶼登島遊玩的民眾，有人爬上高處的燈塔附近，享受登高望遠的海天美景。結果打雷時，40多歲男子和60歲婦人雖未遭雷擊，但疑因導電，男子手部灼燒，並因跌倒脫臼，婦人感到腿部發麻，身體不適。兩人都能步行下山，搭船回碧砂漁港後送醫，無大礙。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，基隆嶼的地勢較特殊，位在曠海域，周邊沒有其他高點，未來一旦對流雲系較強，市府會通知業者盡快將遊客帶離雷雨區，不要再往高處走。

蔡馥嚀說，現今有不少管道可透過科技掌握氣象預報，極端天氣威脅狀況愈來愈多，市府除將氣象預報提早通知業者外，並研擬若相關氣象資訊達到一定標準時禁止登島。

基隆嶼日前有兩名遊客在燈塔附近，因雷擊受傷。市府今天說，將研擬若相關氣象資訊達到一定標準，就會宣布暫時禁止登島。圖／基市府提供
基隆嶼日前有兩名遊客在燈塔附近，因雷擊受傷。市府今天說，將研擬若相關氣象資訊達到一定標準，就會宣布暫時禁止登島。圖／基市府提供

基隆嶼

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