聽新聞
0:00 / 0:00
台南玉井休旅車暴衝 2行人1死1傷
台南市玉井區今天傍晚5點多發生休旅車撞衝路人事故，38歲鄭姓男子駕駛休旅車行經玉井中華路時，高速撞上2名行人，造成1死1傷，嚇壞許多路人，休旅車續行約200公尺才停止，鄭姓駕駛疑身體不適，肇事原因警方調查中。
消防局今下午5點26分接獲報案，玉井區中華路發生車禍事故，警消獲報到場時，現場為一輛廂型車與行人發生車禍，50多歲男子因外科創傷，失去呼吸心跳，緊急送往麻豆新樓搶救，但仍宣告不治；另一名60多歲女子意識清楚，疑肩骨折、頭部外傷，送往安南醫院治療。
據了解，2名行人當下走在路旁，突遭後方暴衝的休旅車撞上，1人連人帶車遭撞飛、另1人則倒臥在地，當下路上有不少民眾走在路旁，聽聞巨大聲響趕緊上前幫忙，全案詳細事發原因，目前由警方調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言