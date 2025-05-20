台南玉井休旅車暴衝 2行人1死1傷

台南市玉井區今天傍晚5點多發生休旅車撞衝路人事故，38歲鄭姓男子駕駛休旅車行經玉井中華路時，高速撞上2名行人，造成1死1傷，嚇壞許多路人，休旅車續行約200公尺才停止，鄭姓駕駛疑身體不適，肇事原因警方調查中。

消防局今下午5點26分接獲報案，玉井區中華路發生車禍事故，警消獲報到場時，現場為一輛廂型車與行人發生車禍，50多歲男子因外科創傷，失去呼吸心跳，緊急送往麻豆新樓搶救，但仍宣告不治；另一名60多歲女子意識清楚，疑肩骨折、頭部外傷，送往安南醫院治療。

據了解，2名行人當下走在路旁，突遭後方暴衝的休旅車撞上，1人連人帶車遭撞飛、另1人則倒臥在地，當下路上有不少民眾走在路旁，聽聞巨大聲響趕緊上前幫忙，全案詳細事發原因，目前由警方調查釐清中。

台南一輛休旅車約5點多行經玉井中華路時，與走在路旁的2名行人發生擦撞，造成1死1傷，當下也嚇壞許多路人。示意圖／本報資料照

台南市玉井區今天傍晚5點多發生休旅車撞衝路人事故，造成1死1傷。圖／謮者提供

台南市玉井區今天傍晚5點多發生休旅車撞衝路人事故，造成1死1傷。圖／謮者提供