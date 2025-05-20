快訊

鮮花、糖果等祭品鋪滿案發地 40歲婦人家屬招魂…三峽車禍現場哀戚

台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

防三峽車禍重演...竹市警啟動「強化護童」勤務 守護通學安全

中央社／ 新竹市20日電

竹市警察局今天說，新北市三峽區北大國小外昨天發生轎車衝撞學童等釀傷亡，為預防類似事故，加強轄內各國小護童勤務，如勸離併排停車、引導學童過馬路等，守護通學安全。

新竹市警察局今天透過文字表示，昨天在新北市三峽區北大國小外發生轎車衝撞，造成學童與家長等3死12傷，也讓新竹地區家長憂心，為預防類似事故發生，警方啟動加強轄內各國小護童勤務，提升學童通學安全。

婦幼隊長潘春林今天接受中央社記者訪問表示，透過與各國小導護志工及協勤民力共同合作，針對轄內交通繁忙或鄰近交通要道的國小校園周邊，強化學童過馬路安全。

他說，比如在三民國小附近因車流量大，且不少安親班設置在學校對面，雖有天橋可通行，但學童仍有過馬路等需求，因此警方強化協助學生通過馬路，加強併排停車勸離、或排除危險駕駛等違規發生。

警察局局長許頌嘉表示，民眾駕駛車輛行經校園周邊應減速慢行，主動停讓並注意行人動向，行人也應保持警覺謹慎通行，將持續進行交通安全宣導教育及違規取締，守護學童安全。

車禍 警察 行人 校園 交通事故

延伸閱讀

520成結婚熱門日 竹市74對新人完成登記

竹縣3鄉鎮市與竹市部分區域 5/26停水數小時

竹市智慧停車柱破1300席 停車費當日線上繳清享9折優惠

三峽車禍40歲洪姓婦人接北大國小女兒 差5分鐘放學卻遇上死劫

相關新聞

影／台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

台南玉井區今下午約5點多一輛休旅車行經中華路時，疑暴衝與2名行人發生擦撞，造成1死1傷，從民眾提供影片看到當下路上有一群...

台南大橋火車站傳落軌70歲男子遭撞亡 列車一度延誤

台鐵傳出落軌意外事故，台鐵自強號138車次今下午約4點多行經台南大橋站時，疑不慎撞上意外落軌的70歲林姓旅客，林男遭火車...

清水小客車自撞中央分隔島 起火燃燒駕駛乘客驚險逃生

台中市清水區中華路與中山路口，今天下午3時30分發生一起自小客車自撞中央分隔島，車輛起火燃燒，29歲駕駛房男手腳擦挫傷、...

基隆嶼遊客登高望遠...燈塔附近遇雷擊受傷 市府擬對策

基隆嶼18日發生2名登島遊客，爬上燈塔高處時，因打雷觸電及摔倒造成右手脫臼。基市府產發處今天表示，因應極端天氣變化，將研...

高雄澄清湖發現浮屍 確認死者是73歲老婦

高雄市澄清湖今天下午發現浮屍，據警方調查，死者是73歲宋姓婦人，經她兒子確認身分，警方認為無外力介入，報請檢察官相驗確實...

台北兒童新樂園旁小黃自撞！運將女客皆受傷送醫

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療，確切案發原因等，詳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。