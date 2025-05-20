快訊

鮮花、糖果等祭品鋪滿案發地 40歲婦人家屬招魂…三峽車禍現場哀戚

台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

蘇花公路2車擦撞1人傷 駕駛涉肇逃送辦

中央社／ 宜蘭縣20日電

省道台9線蘇花公路122.9公里處宜蘭東澳路段，昨天發生休旅車與轎車擦撞事故，休旅車內1人受傷。警方在南澳鄉找到涉嫌肇事逃逸的轎車徐姓男駕駛，依法送辦。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局今天指出，昨天下午3時許，60歲謝姓男子駕駛休旅車搭載5名乘客，沿著蘇花公路從南澳往蘇澳方向行駛，在行經東澳路段時，對向1輛由36歲徐姓男子駕駛的轎車疑似過彎不慎，與謝男休旅車擦撞，轎車之後駛離。

意外發生後，休旅車左側車身因遭受撞擊，幾乎要脫落，車內1名乘客手腳多處擦挫傷，送醫幸無大疑。

員警當天獲報後不久，在南澳市區附近找到徐男及其轎車，左前車頭嚴重損壞。

警方表示，2名駕駛經酒測均無酒精反應；徐男涉嫌刑法肇事逃逸罪，函送宜蘭地方檢察署偵辦。

蘇花公路 宜蘭 南澳 休旅車

延伸閱讀

金浩中酒駕肇逃「讓人頂罪」被罵爆 撤回上訴判刑2年6個月

新竹8旬翁3月駕車奪1命傷6人 警呼籲檢討高齡者換發駕照政策

新北北大國小外重大事故 轎車衝撞路人、4人命危

日本埼玉4小學生遭撞「撕裂性骨折」 肇逃車主大陸男子失聯

相關新聞

影／台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

台南玉井區今下午約5點多一輛休旅車行經中華路時，疑暴衝與2名行人發生擦撞，造成1死1傷，從民眾提供影片看到當下路上有一群...

台南大橋火車站傳落軌70歲男子遭撞亡 列車一度延誤

台鐵傳出落軌意外事故，台鐵自強號138車次今下午約4點多行經台南大橋站時，疑不慎撞上意外落軌的70歲林姓旅客，林男遭火車...

清水小客車自撞中央分隔島 起火燃燒駕駛乘客驚險逃生

台中市清水區中華路與中山路口，今天下午3時30分發生一起自小客車自撞中央分隔島，車輛起火燃燒，29歲駕駛房男手腳擦挫傷、...

基隆嶼遊客登高望遠...燈塔附近遇雷擊受傷 市府擬對策

基隆嶼18日發生2名登島遊客，爬上燈塔高處時，因打雷觸電及摔倒造成右手脫臼。基市府產發處今天表示，因應極端天氣變化，將研...

高雄澄清湖發現浮屍 確認死者是73歲老婦

高雄市澄清湖今天下午發現浮屍，據警方調查，死者是73歲宋姓婦人，經她兒子確認身分，警方認為無外力介入，報請檢察官相驗確實...

台北兒童新樂園旁小黃自撞！運將女客皆受傷送醫

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療，確切案發原因等，詳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。