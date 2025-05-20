蘇花公路2車擦撞1人傷 駕駛涉肇逃送辦

省道台9線蘇花公路122.9公里處宜蘭東澳路段，昨天發生休旅車與轎車擦撞事故，休旅車內1人受傷。警方在南澳鄉找到涉嫌肇事逃逸的轎車徐姓男駕駛，依法送辦。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局今天指出，昨天下午3時許，60歲謝姓男子駕駛休旅車搭載5名乘客，沿著蘇花公路從南澳往蘇澳方向行駛，在行經東澳路段時，對向1輛由36歲徐姓男子駕駛的轎車疑似過彎不慎，與謝男休旅車擦撞，轎車之後駛離。

意外發生後，休旅車左側車身因遭受撞擊，幾乎要脫落，車內1名乘客手腳多處擦挫傷，送醫幸無大疑。

員警當天獲報後不久，在南澳市區附近找到徐男及其轎車，左前車頭嚴重損壞。

警方表示，2名駕駛經酒測均無酒精反應；徐男涉嫌刑法肇事逃逸罪，函送宜蘭地方檢察署偵辦。