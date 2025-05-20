台北兒童新樂園旁小黃自撞！運將女客皆受傷送醫

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療，確切案發原因等，詳細案情帶釐清。

台北市消防局表示，今午4時19分獲報，台北兒童新樂園旁、承德路五段及文林路587巷口，發生計程車自撞事故，車上有1男1女受傷受困，經派員到場協助脫困後，由救護人員分送醫院治療。

該車司機是年約60歲男子，手臂受撕裂傷，意識不清但有呼吸心跳，送往新光醫院搶救；乘客則是年約57歲女子，其意識清楚，送往台北榮總治療。

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

台北市兒童新樂園旁今午4時許發生計程車自撞事故，車上1男1女皆受傷，救護人員到場後將2人分別送醫治療。圖／讀者提供

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