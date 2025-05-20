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黑鮪魚捕撈嚴格限制 琉球籍漁船昇漁豐獲釋後繼續出航作業

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

昨日琉球籍漁船「昇漁豐」號驚傳遭到菲律賓公務船登檢並帶返菲國領海，所幸在相關單位交涉及立委徐富癸協助下，昨日下午便原船釋放。由於目前仍是黑鮪魚季，昇號感謝海巡單位協助後，隨即又回頭繼續捕撈作業，希望此趟出航不致損失。

昇號船上共5人，昨日凌晨12時51分行經菲律賓雅米島東北東13浬時，遭菲國漁業暨水產資源局登檢，並帶返菲國BOSCO港調查。家屬獲悉後立即向徐富癸陳情，海巡署獲報後也派遣「旗津艦」前往，相關單位透過外交手段與菲國協調。

經協調後，昨日下午昇號船隻及船員（1台4印）被釋放，均未遭裁罰及扣押。昇號與海巡旗津艦於我國護魚南界線會合後，確認人船均安，船長表示無需進一步協助，便繼續捕撈作業，旗津艦則繼續於台菲海域執行護漁任務。

由於今年捕撈黑鮪魚採嚴格的標籤制，每艘船依噸位限制每趟捕撈數量，目前正值黑鮪魚季，加上漁船油料所費不貲，出海作業若達不到目標就返航，恐怕這趟就虧錢白跑了，可能因此原因船長才未返航繼續捕撈。

東港漁會總幹事鄭鈺宸說，今年黑鮪魚標籤制非常嚴格，主要怕重演去年捕撈量爆衝的狀況。每艘船會依噸數領取標籤，有幾張一趟就只能捕幾尾，像CT4噸級漁船每趟可領取30張。回港後，若黑鮪魚未掛標籤，就不能在漁市場拍賣，甚至還要海拋，希望做好配額，才不致因過漁造成生態失衡及市場價崩盤。

屏東縣琉球籍「昇漁豐」漁船。圖／讀者提供
屏東縣琉球籍「昇漁豐」漁船。圖／讀者提供
海巡艦艇旗津號。圖／海巡署提供
海巡艦艇旗津號。圖／海巡署提供

黑鮪魚 菲律賓 琉球 海巡署 東港 屏東

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