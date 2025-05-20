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電腦展登場「國際乾爹聚台北」 酒店公告流出掀熱議

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市有酒店公告流出，指稱「國際乾爹們」將聚集台北，生意會異常火爆，所以展覽期間禁休。圖／讀者提供
台北市有酒店公告流出，指稱「國際乾爹們」將聚集台北，生意會異常火爆，所以展覽期間禁休。圖／讀者提供
台北國際電腦展今起登場，台北市有酒店公告隨之流出，指稱「國際乾爹們」將聚集台北，生意會異常火爆，所以展覽期間禁休，業者今證實公告為真，並說明只是針對生意高峰期預控上班人員，要求員工「盡量」不要在活動期間排休。

該則公告顯示，5月19日至5月23日之間，台北國際電腦展，「國際乾爹們會聚集在台北」、「生意會異常火爆」，所以禁休，最後以酒店署名。相關公告流出，引起民眾關注。

有業者證實，該則公告是真的，「而且每年每間店都會這麼做。」業者說明，因為酒店生意不是天天都好，各家店之間競爭也激烈，有些會自行舉辦活動吸客上門，也有些會搭配時事活動及國定假日，針對生意高峰預先調控上班人員，要求員工「盡量」不要把假排在這幾天來休。

部分酒店陪侍說，許多小姐不是每天都在酒店上班，偶爾運氣不湊巧，上班也沒客人上門，反而沒機會賺錢；酒店業者針對人流起伏調控人力，生意真的上門時，也就不怕店內缺小姐，小姐也不怕排班上班卻沒桌上台。

據悉，今年台北國際電腦展以「AI Next」為主軸，聚焦智慧運算、機器人、次世代科技、未來移動等主題，活動舉辦在南港展覽館1、2館，期間為5月20日至5月23日，展覽前3天僅開放專業人士進場。

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