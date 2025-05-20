台中石岡區情人木橋下現男浮屍 警查出死者豐原73歲男子
台中市石岡區情人木橋下今天發現男浮屍，消防隊員打撈上岸，警方已查出死者是住豐原73歲陳姓男子，正調查他死因中。
台中市東勢警分局表示，今天上午10時41分在石岡區食水嵙溪發現一具男性遺體案，今天接到民眾報案，稱於石岡區情人木橋下方約150公尺處的溪流中，發現一名男子疑似無生命跡象。警方立即派員趕赴現場查處，並通知消防單位協助將遺體打撈上岸。
死者初步排查身分不明，經東勢分局偵查隊鑑識人員以指紋比對，確認死者是住豐原的73歲陳姓男子，已聯繫家屬到場指認，警方後續將家屬帶返所製作筆錄，並報請台中地檢署依法相驗，以釐清死因。
台中市消防局今天上午10時58分獲報，石岡區情人木橋下有浮屍案件，派遣轄區石岡分隊等共計2個單位，出動各式消防車5輛、消防人員9名，現場由分隊長曾建智擔任指揮官。
警方通報在情人木橋下發現一具浮屍，上午11時47分將浮屍打撈上岸，約70歲男子，未送醫，後續交由員警處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言