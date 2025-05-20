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台中石岡區情人木橋下現男浮屍 警查出死者豐原73歲男子

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市石岡區情人木橋下今天發現男浮屍，消防隊員打撈上岸，警方已查出死者是住豐原73歲陳姓男子，正調查他死因中。

台中市東勢警分局表示，今天上午10時41分在石岡區食水嵙溪發現一具男性遺體案，今天接到民眾報案，稱於石岡區情人木橋下方約150公尺處的溪流中，發現一名男子疑似無生命跡象。警方立即派員趕赴現場查處，並通知消防單位協助將遺體打撈上岸。

死者初步排查身分不明，經東勢分局偵查隊鑑識人員以指紋比對，確認死者是住豐原的73歲陳姓男子，已聯繫家屬到場指認，警方後續將家屬帶返所製作筆錄，並報請台中地檢署依法相驗，以釐清死因。

台中市消防局今天上午10時58分獲報，石岡區情人木橋下有浮屍案件，派遣轄區石岡分隊等共計2個單位，出動各式消防車5輛、消防人員9名，現場由分隊長曾建智擔任指揮官。

警方通報在情人木橋下發現一具浮屍，上午11時47分將浮屍打撈上岸，約70歲男子，未送醫，後續交由員警處理。

台中市石岡區情人木橋下今天發現浮屍，消防隊員打撈上岸。圖／台中市消防局提供
台中市石岡區情人木橋下今天發現浮屍，消防隊員打撈上岸。圖／台中市消防局提供

遺體 豐原 浮屍 台中市

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