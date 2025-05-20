桃園市龜山區文化一路昨(19)日下午16時35分許，發生64歲管姓男子駕駛營業遊覽大客車追撞自小客車事故，被撞的小客車又往前推撞另一台自小客車，所幸沒有造成嚴重傷亡。

64歲駕駛開中巴追撞小客車。圖：讀者提供

龜山警分局說明，管男當時駕駛營業遊覽大客車，未注意前方路況，追撞吳男駕駛的自小客車，導致吳男車輛再撞上前方另一部自小客車，造成吳男及乘客輕微擦挫傷。警方提醒，行車時應留意前方路況，保持安全車距，並遵守交通規則，以確保道路安全。

管男當時駕駛營業遊覽大客車，未注意前方路況，追撞吳男駕駛的自小客車。圖：讀者提供

由於新北市三峽區北大國小校門昨日下午才發生78歲高齡駕駛開車暴衝，多名學生、家長被撞，造成3死12傷悲劇。中高齡駕駛的問題備受社會關注。

本文章來自《桃園電子報》。原文：64歲男開中巴追撞 2小客車遭波及