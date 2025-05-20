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桃園深夜1小時5火警！警消疲於奔命 竟是醉男連續縱火

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，消防員疲於奔命，警方調閱周邊監視器發現張男嫌疑重大，當場逮捕喝酒醉的張男。桃園地檢署偵結，確認張男犯行明確，依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。

起訴書指出，39歲張男去年11月14日晚間10時54分許，在桃園區林森路福德寺內偷走供桌抽屜內的手套後離去，孰料張男得手後騎著紅色自行車到附近玉山街仁德宮內，以打火機點燃經書，燒燬寺廟內塑膠隔板、香爐等物。

張男不罷休，隨後又前往附近南豐二街以打火機燒路邊圍籬帆布，又到介新街與陽明五街口豐林祠及陽明九街寶山寺等處縱火，同樣以打火機燃燒大把線香、桌子、水管及多項雜物，造成物品嚴重毀損；消防人員獲報到場滅火，事後警消調閱監視器逮捕張男，並在他身上扣得打火機2支、紅色腳踏車1台及手套1雙。

檢方複訊時，張男坦承犯行，檢方根據警消火場鑑識報告、現場照片與監視器畫面截圖佐證，確認張男犯行，檢方近日偵結，依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴張男。

桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，桃園地檢署依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。記者周嘉茹／翻攝

縱火 監視器 桃園地檢署

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