桃園深夜1小時5火警！警消疲於奔命 竟是醉男連續縱火

桃園市張姓男子去年11月間深夜騎著腳踏車四處縱火，短短1小時內造成5處宮廟及附近發生火警，消防員疲於奔命，警方調閱周邊監視器發現張男嫌疑重大，當場逮捕喝酒醉的張男。桃園地檢署偵結，確認張男犯行明確，依竊盜、放火燒燬住宅、建築物以外他人所有之物罪嫌起訴。

起訴書指出，39歲張男去年11月14日晚間10時54分許，在桃園區林森路福德寺內偷走供桌抽屜內的手套後離去，孰料張男得手後騎著紅色自行車到附近玉山街仁德宮內，以打火機點燃經書，燒燬寺廟內塑膠隔板、香爐等物。

張男不罷休，隨後又前往附近南豐二街以打火機燒路邊圍籬帆布，又到介新街與陽明五街口豐林祠及陽明九街寶山寺等處縱火，同樣以打火機燃燒大把線香、桌子、水管及多項雜物，造成物品嚴重毀損；消防人員獲報到場滅火，事後警消調閱監視器逮捕張男，並在他身上扣得打火機2支、紅色腳踏車1台及手套1雙。