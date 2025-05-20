台中大里驚傳飼料毒殺流浪貓引公憤 江和樹報警處理
台中大里區塗城市場周邊近日傳出有人留言警告「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」，後有民眾在餵食流浪貓的飼料盆內發現白色不明藥物，昨天深夜又在附近停車場內發現1隻貓咪暴斃，懷疑是遭毒殺，市議員江和樹獲報後，立刻報案並通報台中市動保處追查。
江和樹表示，本月15日民眾在大里塗城市場附近的金德街，發現有人在紙板寫下「請不要在（再）味（餵）食貓飼料，不然我們會放毒藥」，警告餵食流浪貓的民眾，隔天果真在飼料盆內發現白色不明藥物，擔心被流浪貓吃下，就將藥物拿走。
昨晚10時許，又有民眾在附近慈善路1處停車場內，發現1隻流浪貓暴斃還吐血，立刻通報江和樹。
江和樹到場後檢視，發現貓咪沒有明顯外傷、骨折，不像是被車子撞到死亡，懷疑是遭人毒殺，立刻通報轄區派出所還有動保處，動保處人員也在今天凌晨0時20分左右到場，將貓咪屍體帶回調查。
江和樹表示，毒殺貓咪是殘忍的行為，也已經觸犯動保法，可處1年以上5年以下徒刑，請民眾不要觸法。
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