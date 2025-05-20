桃園蝙蝠洞秘境吸引遊客探險 7旬男蝙蝠洞步道叉路走失

桃園市復興區蝙蝠洞秘境每年吸引大批遊客探索，陳女家人昨天下午帶領72歲陳父，前往復興蝙蝠洞健行 遊玩，途中家屬發現後方陳父不見報警協尋，警方會同消防員、救難協會搜尋1小時，在往觀音洞步道找到陳父，陳女一家人看到陳父安全才放下緊張的心，感謝警方迅速判斷有驚無險找到老父。

市政府觀旅局3年前完成復興區觀音洞步道連通蝙蝠洞步道2930公尺路程，三民里北部山谷間的蝙蝠洞，早年地勢隱蔽，成千上萬蝙蝠聚集洞內為名，如今蝙蝠遷移見，留下高20公尺、寬50公尺、深20公尺的天然岩洞，因過去瀑流清泉，亦稱「水濂洞」，蝙蝠洞步道整修後，與早年奉祀觀音菩薩為名的觀音洞步道串聯，每年吸引大批遊客尋幽訪勝秘境。

大溪警方今天上午表示，來自花蓮的陳女、家人與陳姓老父前往蝙蝠洞步道健行遊玩，走完步道準備回程途中，家人發現後方的陳父走失，現場找尋未果，擔心陳父安危報警協尋，警方據報會同復興消防隊、救難協會及山地義警組隊集結蝙蝠洞搜尋。