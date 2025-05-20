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三峽重大車禍悼念湧人潮 卡片字句寫滿不捨與自責

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影

新北市三峽昨日發生重大車禍，一名78歲老翁駕車闖紅燈，撞上十餘名學生與路人，造成3人死亡、多人重傷。事故地點今日已成民眾自發悼念的現場。從清晨起，陸續有人前來獻花、獻卡、擺上孩子們愛吃的零食與飲料，不少人哭紅了眼，默默站立良久，或跪地合掌祈福。這裡，不只是肇事現場，更像是城市為無辜孩子辦的一場溫柔告別式。

卡片上的字句，是市民們最直接的情感流露。一封紙箋寫著「願你們在另一個世界不再痛苦，吃到喜歡的餅乾，開心的玩耍。」民眾也寄望傷者能平安康復。另一張以打字機列印的紙條來自一位救護員，他哽咽寫下「我有受訓、有證照，卻來不及做任何事。你們倒在熟悉的校門口，而我卻只能站在旁邊無力，拜託不要再發生這樣的事了。」

也有手寫留言「To All 無論你沒說出口，那個一直都在的人一直都在。」以筆跡寫出的溫暖與安慰，讓現場不少人含淚低頭。有人留言「死亡並非生的對立面，而是作為生的一部分存在。」並寫下「願這場收驚太快的離別，不再有下一次。」

還有民眾將一封信插在花束中，痛心質問：「這不是第一次，又是爆衝、又是交通部的不作為」自責我無法再救你們，但我會把這份記憶記一輩子。這封信落款是「一位無能為力的救護人員」，更顯出第一線人員面對災難的無助與創傷。

鮮花的香氣與零食的甜味，和淚水混合在一起。孩童最愛的乖乖、洋芋片、果汁鋪滿街角，民眾前來獻花，一位女士站在現場祭拜許久才離開。

這場悲劇不只奪走了3條生命，也留下無數破碎的心。卡片寫著「願你們的離開，成為改變的起點」，提醒每一次車禍背後，都是制度與人心的破口。

三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影
三峽車禍悼念現場湧人潮，卡片上字字句句寫滿不捨與自責。記者李定宇/攝影

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