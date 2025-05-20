新竹8旬翁3月駕車奪1命傷6人 警呼籲檢討高齡者換發駕照政策

78歲余姓老翁昨駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮釀3死12傷悲劇。新竹市今年三月也發生重大死亡車禍，一名近80歲的林姓退休老師開車載妻子外出，但不明原因先衝撞待轉的34歲女騎士，女騎士當場遭撞飛十幾公尺後倒地，傷重不治，還有6人也在車禍中受傷。兩起車禍肇事者都近80歲，都是車輛高速衝撞、酒測值為零，警方說，政府應審慎思考高齡者是否該持有駕照。

新竹警方指出，根據交通部公路局2017年7月1日公告，高齡駕駛達75歲時會通知換照，即使如此，諸如此類的車禍越來越多，年長的駕駛人之所以容易發生嚴重車禍，肇因多半是年長者反應較慢、較容易撞上前車、開車速度較慢，以及無法穩定的和前車保持距離，因為隨著年齡提升，視力會退化，對光線的敏感度提升，這都會影響他們開車安全性。政府應研議提供一定年齡的年長者大力補助大眾交通工具或計程車，盡量提倡年長者少開車。

新竹市南大路今年三月發生一起嚴重車禍，一輛Lexus轎車疑不明原因接連撞上前方轎車、機車，由於撞擊力道猛烈，Lexus轎車當場翻滾到對向車道，接著又波及對向車道轎車與路旁車輛，女騎士遭猛撞當場彈飛十多公尺遠。

警方查出，肇事的是肇事駕駛是79歲林姓男子，他開車載著妻子行經南大路，不明原因衝撞多輛轎車與機車，最後車輛側翻停在路口，他與妻子受傷，另一輛轎車上4人也受傷。女騎士因遭高速衝撞還彈飛倒地，傷勢嚴重到院前已無呼吸心跳，送醫不治。