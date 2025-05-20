瑞芳八旬老婦外出失聯 隔天警方尋獲倒臥草叢 虛弱待援

新北市瑞芳區80多歲趙姓老婦人昨天外出後失去音訊，家人昨晚向警方求助。員警今天上午在逢甲路旁的草叢找到她，疑受困多時且因日曬、未進食，身體虛弱，通報消防局送醫治療。家人感謝警方及時找到她，避免憾事發生。

趙姓男子昨晚近10時進入瑞芳警分局瑞芳派出所報案，指他80多歲的媽媽，昨天上午在家吃過早餐後外出，就失去音訊。他說媽媽上了年紀，行動緩慢，且患有慢性疾病，擔心媽媽可能在外迷路，甚至發生意外，請求警方協助尋找。

值勤警員莊迦翔受理後，依程序輸入失蹤人口系統，並調閱相關監視器畫面，再通報鄰近派出所一同尋找老婦人的去向。監視畫面顯示老婦人昨天上午8時35分，獨自從瑞芳區逢甲路住家外出，沿著逢甲路步行，因為沒有在出現在附近主要幹道路口監視器畫面中，研判誤入附近山坡地。

年長者迷途可能發生危險，瑞芳派出所副所長吳界元召集警員楊沛盛、莊迦翔等人組成搜尋小組，研判老婦人可能行進的路線，在逢甲路一帶尋找，沒有找到人。

今天天亮後，警方擴大搜尋範圍，上午9時在逢甲路325號旁的草叢，發現趙姓老婦人倒臥地面，疑似因長時間未進食與曝曬，造成脫水，身體虛弱。警員協助她補充水分，並通報消防局派遣救護車將她送往瑞芳礦工醫院治療，檢查發現無明顯外傷，沒有生命危險。