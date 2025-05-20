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嫌救護車吵！男朝急診室丟汽油彈 再持刀刺室友下場曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園蕭姓男子僅因不滿救護車鳴笛聲刺耳，去年12月晚間朝林口長庚醫院急診室門口丟擲汽油彈；當晚他返回租屋處，又不滿鄭姓室友占用廁所太久，竟持剪刀猛刺廁所門，見室友開門求饒仍氣憤攻擊，室友負傷奪刀求援。桃園地院今依妨害公眾往來安全罪處蕭男有期徒刑10月；又犯傷害罪處有期徒刑5月。

起訴書指出，59歲蕭男去年12月28日晚間8時許行經林口長庚醫院急診室門口，僅因不滿救護車鳴笛聲音刺耳，竟以塑膠袋包裹汽油，再以煙蒂引燃汽油彈，朝救護車經過的路面丟擲，所幸未引燃，並未釀成傷害。

隨後蕭男返回龜山區租屋處，當晚10時許見鄭姓室友占用廁所多時，不耐久候憤而持剪刀猛刺廁所門，鄭男驚恐開門下跪求饒，蕭男仍不罷休持剪刀攻擊室友，對此鄭男奪下剪刀負傷跑下樓求救，蕭男又拿出水果刀追上，所幸警方獲報趕抵制服蕭男。

案經警方依法送辦後，桃園地檢署日前偵結依公共危險、傷害等罪嫌將他起訴。蕭男於偵訊時坦承不諱，犯行堪以認定。

桃園地院審酌，蕭男過去曾被判放火、傷害等前科，這次又再發生類似犯行，可見其並未因此有所警惕，且衡酌蕭男犯行極具危險性，僅因情緒不佳就恣意朝人、車密集往來道路丟擲汽油彈、手持利器攻擊他人，其犯罪情狀於客觀上並不足以引起一般人同情，因此不適用刑法第59條減刑。

法官審結，依據蕭男犯罪動機、情節、所生危害、犯後態度、智識程度、家庭及經濟狀況等，依犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10月；又犯傷害罪，處有期徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

桃園蕭姓男子僅因不滿救護車鳴笛聲刺耳，去年12月朝林口長庚醫院急診室門口丟擲汽油彈；當晚他返回租屋處，又不滿鄭姓室友占用廁所太久，竟持剪刀攻擊。桃園地院今依妨害公眾往來安全罪處有期徒刑10月；又犯傷害罪處有期徒刑5月。聯合報系資料照
桃園蕭姓男子僅因不滿救護車鳴笛聲刺耳，去年12月朝林口長庚醫院急診室門口丟擲汽油彈；當晚他返回租屋處，又不滿鄭姓室友占用廁所太久，竟持剪刀攻擊。桃園地院今依妨害公眾往來安全罪處有期徒刑10月；又犯傷害罪處有期徒刑5月。聯合報系資料照

桃園地院 廁所 室友

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