快訊

等不到媽媽…三峽車禍40歲婦接孩子下課 差5分鐘放學卻遇上死劫

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

三峽重大車禍釀3死12傷 新北出動17名社工立案關懷

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，釀成3死12傷悲劇。新北市社會局表示，目前成立一家庭一專案的關懷機制，總計14名社工、3名督導出動，社會局全力陪伴每一位受災民眾家屬，整合提供相關經濟、家庭及心理支持等資源，社工逐案陪同。

另外，新北市長侯友宜今早前往亞東醫院探視傷者，被問到昨天在醫院給予受害者家府的撫慰金1萬元金額是否太低。社會局副局長許秀能澄清，昨日三峽重大車禍，社會局第一時間啟動一案一社工，昨日現場提供的現金是讓家屬在醫院緊急調度使用，並非本市撫恤金。

許秀能表示，依照新北市民意外救助辦法，意外身故救助金為15萬，中低收入戶有30萬，低收入戶身分則有50萬。新北市好日子愛心大平台也會持續媒合金錢以及物資，提供案家以及第一線服務所有支持。

許秀能強調，新北市各社福中心已全面進駐醫院陪伴家屬與傷者，除了提供物資穩定生活外，也針對每一案家，個別提供心理輔導資源、福利諮詢，傷者離院後，社福中心也會持續家訪關懷。

新北市三峽區國光街與國成街口近北大國小處，昨日發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區國光街與國成街口近北大國小處，昨日發生一名78歲老翁疑似開車暴衝，撞進鄰近國中下課人潮。記者蔣永佑／翻攝

社會局 社工

延伸閱讀

三峽重大車禍居民稱「519事件」 今下午4時發動集體哀悼

新北三峽車禍 教育部：儘速發急難慰問金

三峽大車禍 新北警方啟動「護童專案」強化校園周邊學童安全

三峽重大車禍！網紅Cheap：整個交通系統都有病 台灣缺的是把人命放在最前面的勇氣

相關新聞

影／小貨車未兩段式開車門 擊落後方駛來機車

彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫...

嫌救護車吵！男朝急診室丟汽油彈 再持刀刺室友下場曝

桃園蕭姓男子僅因不滿救護車鳴笛聲刺耳，去年12月晚間朝林口長庚醫院急診室門口丟擲汽油彈；當晚他返回租屋處，又不滿鄭姓室友...

輕傷女學生有創傷症候群 肇事翁有無心血管問題醫生保留

新北三峽重大事故釀3死12傷，目前仍有9人住院，有3人今天上午出院。亞東醫院收治3名傷患，包含肇事的78歲余姓老翁、14...

三峽重大車禍釀3死12傷 新北出動17名社工立案關懷

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，釀成3死12傷悲劇。新北市社會局表示，目前成立一家庭一專案的關懷機制，總計14...

老翁買完東西忘了路 楊梅警暖心護送30分鐘助返家

桃園市楊梅區一名87歲曾姓老翁17日獨自騎機車外出購物，不料卻突然忘記回家的路，晚間23時許獨自於校前路附近超商前遊蕩，楊梅警分局員警巡邏經過便上前關心，先將其帶回派出所確認身分並成功聯繫家屬，順利送老翁平安返家。

台中客運司機不滿乘客隨手攔車 爆發口角下車爭執惹議

台中客運司機被女網友爆料，昨晚開車時，因不滿她與男友未在公車站招手攔車，司機與她們爆發口角，她們感覺不舒服後要下車，未料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。