影／小貨車未兩段式開車門 擊落後方駛來機車

彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫，此一車禍影片今天曝光，場面驚悚。警方表示，駕駛人未依規定開啟車門因而肇事，可處2400元以上4800元以下罰鍰。

警方指出，本月18日上午11時39分許，63歲張姓男子駕駛小貨車，停在彰化市成功路108號後，打開車門正要下車，卻未注意後方來車且未依規定 段式開門，造成後方駛來由78歲許姓老翁駕駛的機車撞上剛開啟的車門，許姓老翁翻落，人車倒地 ，幸好只有手指受傷。

車禍發生時，正好有另一輛機車從後疾駛而來，發現前方車禍，急踩煞車，才未撞上。