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影／小貨車未兩段式開車門 擊落後方駛來機車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫，此一車禍影片今天曝光，場面驚悚。警方表示，駕駛人未依規定開啟車門因而肇事，可處2400元以上4800元以下罰鍰。

警方指出，本月18日上午11時39分許，63歲張姓男子駕駛小貨車，停在彰化市成功路108號後，打開車門正要下車，卻未注意後方來車且未依規定 段式開門，造成後方駛來由78歲許姓老翁駕駛的機車撞上剛開啟的車門，許姓老翁翻落，人車倒地 ，幸好只有手指受傷。

車禍發生時，正好有另一輛機車從後疾駛而來，發現前方車禍，急踩煞車，才未撞上。

彰化警局表示，依道路交通管理處罰條例第56-1條規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰。但計程車駕駛人或租賃車輛代偏駕駛人已盡告知義務， 乘客仍未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處罰該乘客。

彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供
彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫。圖／民眾提供

車禍 成功 彰化

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