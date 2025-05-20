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老翁買完東西忘了路 楊梅警暖心護送30分鐘助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市楊梅區一名87歲曾姓老翁17日獨自騎機車外出購物，不料卻突然忘記回家的路，晚間23時許獨自於校前路附近超商前遊蕩，楊梅警分局員警巡邏經過便上前關心，先將其帶回派出所確認身分並成功聯繫家屬，順利送老翁平安返家。

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曾翁17日獨自騎機車外出購物，不料卻突然忘記回家的路。圖：讀者提供

楊梅派出所說明，副所長林彥志與警員張赫文於17日晚間，執行巡邏勤務經過校前路時，發現曾翁獨自在超商外徘徊疑似需要協助，同時熱心民眾也向警方告知其可能需要幫忙，警方便立即上前關切，經過詢問曾翁向警方表示，自己出門買東西後就突然忘記怎麼回家，後續警方先行將他帶返派出所進行身分確認，並聯繫家屬確認住家地址後，便由員警駕駛巡邏車開啟警示燈在前領著老翁返家，經過30分鐘路程後順利抵達老翁住家，家屬見到老翁平安返家後焦急的心才得以放下，同時對於警方暖心的協助表示感謝。

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家屬見到老翁平安返家後焦急的心才得以放下，同時對於警方暖心的協助表示感謝。圖：讀者提供

楊梅分局呼籲民眾，應隨時留意家中長輩外出動態，長輩若有失智狀況可於長輩身上放置家人聯絡方式或申請防走失手鍊，如須相關協助可立即撥打110報案專線。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老翁買完東西忘了路 楊梅警暖心護送30分鐘助返家

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