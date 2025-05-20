快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

台中客運司機不滿乘客隨手攔車 爆發口角下車爭執惹議

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中客運司機被女網友爆料，昨晚開車時，因不滿她與男友未在公車站招手攔車，司機與她們爆發口角，她們感覺不舒服後要下車，未料司機卻追下車，還以手搓她男友「你給我注意」等語，第一警分局表示，此案當事人未提告僅備案，另轉交通局。

女網友昨天深夜在網路平台Threads發文，指控台中客運365號司機失控，她描述昨晚7時許，因公車站有違規停車，她與男友在「公車停靠處」的「公」字下方招手，二人上車後， 司機不滿，以不友善口氣指責，衍生口角，她與男友感覺不舒服，要求下車。

未料下車後，司機卻追下車，還以手指戳男友、罵髒話，還說「逢甲的，你給我注意，等著看看」，經前往醫院驗傷後，已到警局報案，也希望市府正視台中公車亂象，期許司機素質能好一點，不要讓無辜民眾成為下一個受害者

第一警分局表示，此案徐姓報案人在昨晚有到民權所報案，表示暫不提出告訴，僅要求報案登記備查。依規定受理，開立報案聯單，將此情形轉報交通局知悉。

第一警分局長尤啓南呼籲，民眾糾紛如遇糾紛，應保持冷靜，勿起衝突，以免引發後續不良效應，警方將一同維護公共交通秩序與和諧，提醒民眾，如有申訴需求，可利用台中市1999話務中心、首長信箱、交通局申訴專線（04-22291716）反映。

台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads
台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads
台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads
台中客運司機昨晚與乘客爆發口角與肢體衝突，網友在網路平台發文。圖／摘自Threads

男友 公車

延伸閱讀

影／他開車與機車疑發生超車糾紛 騎士竟氣憤追上當街撿石塊砸車

三峽車禍網截舊聞稱新北咎責導護 交通局斥：惡意連結

新北畫設逾5千處黃線、貨車格 交通局：接送送貨更安心

父親載小孩上幼兒園驚見浮屍報案 台中警追查疑80歲老翁

相關新聞

影／小貨車未兩段式開車門 擊落後方駛來機車

彰化市鬧區成功路本月18日發生小貨車駕駛停車開車門時，未注意後方駛來的機車，造成機車撞上車門，人車倒地，機車騎士受傷送醫...

輕傷女學生有創傷症候群 肇事翁有無心血管問題醫生保留

新北三峽重大事故釀3死12傷，目前仍有9人住院，有3人今天上午出院。亞東醫院收治3名傷患，包含肇事的78歲余姓老翁、14...

三峽重大車禍釀3死12傷 新北出動17名社工立案關懷

新北市三峽區北大國小昨天下午發生重大車禍，釀成3死12傷悲劇。新北市社會局表示，目前成立一家庭一專案的關懷機制，總計14...

老翁買完東西忘了路 楊梅警暖心護送30分鐘助返家

桃園市楊梅區一名87歲曾姓老翁17日獨自騎機車外出購物，不料卻突然忘記回家的路，晚間23時許獨自於校前路附近超商前遊蕩，楊梅警分局員警巡邏經過便上前關心，先將其帶回派出所確認身分並成功聯繫家屬，順利送老翁平安返家。

台中客運司機不滿乘客隨手攔車 爆發口角下車爭執惹議

台中客運司機被女網友爆料，昨晚開車時，因不滿她與男友未在公車站招手攔車，司機與她們爆發口角，她們感覺不舒服後要下車，未料...

加油站上廁所後他發現妻失蹤 求助警數百公尺外找到人

台中一名老翁日前開車載妻，他到台中石岡區一處加油站上廁所後妻竟失蹤，急向巡邏警求助，員警沿途尋人，最後在數百公尺外店家內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。