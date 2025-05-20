台中客運司機不滿乘客隨手攔車 爆發口角下車爭執惹議
台中客運司機被女網友爆料，昨晚開車時，因不滿她與男友未在公車站招手攔車，司機與她們爆發口角，她們感覺不舒服後要下車，未料司機卻追下車，還以手搓她男友「你給我注意」等語，第一警分局表示，此案當事人未提告僅備案，另轉交通局。
女網友昨天深夜在網路平台Threads發文，指控台中客運365號司機失控，她描述昨晚7時許，因公車站有違規停車，她與男友在「公車停靠處」的「公」字下方招手，二人上車後， 司機不滿，以不友善口氣指責，衍生口角，她與男友感覺不舒服，要求下車。
未料下車後，司機卻追下車，還以手指戳男友、罵髒話，還說「逢甲的，你給我注意，等著看看」，經前往醫院驗傷後，已到警局報案，也希望市府正視台中公車亂象，期許司機素質能好一點，不要讓無辜民眾成為下一個受害者
第一警分局表示，此案徐姓報案人在昨晚有到民權所報案，表示暫不提出告訴，僅要求報案登記備查。依規定受理，開立報案聯單，將此情形轉報交通局知悉。
第一警分局長尤啓南呼籲，民眾糾紛如遇糾紛，應保持冷靜，勿起衝突，以免引發後續不良效應，警方將一同維護公共交通秩序與和諧，提醒民眾，如有申訴需求，可利用台中市1999話務中心、首長信箱、交通局申訴專線（04-22291716）反映。
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