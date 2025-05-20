加油站上廁所後他發現妻失蹤 求助警數百公尺外找到人

台中一名老翁日前開車載妻，他到台中石岡區一處加油站上廁所後妻竟失蹤，急向巡邏警求助，員警沿途尋人，最後在數百公尺外店家內，發現老翁之妻正坐在椅子上休息，她精神恍惚走了數百公尺。

東勢警分局石岡所副所長莊坤書與警員賴柏呈當晚開車巡邏至石岡區明德路附近時，79歲男子急報案說，他開車載妻至明德路加油站短暫停留，他進廁所出來後，妻子竟不見，四處尋人未果，憂心下向警方求助。

警方獲報後立即展開協尋行動，先調閱加油站監視器畫面，發現婦人獨自精神恍惚往豐原方向步行，隨即沿線擴大搜尋；員警在距加油站數百公尺遠的一間中藥行內發現婦人，她正坐在椅子上喘氣休息，臉上透露出疲憊與迷茫。警方上前關懷，確認其身分無誤後，平安護送返所，聯繫她丈夫接回。

老翁趕到派出所見妻平安，激動向員警道謝，他說妻子最近精神不穩，平時已有留心照護，沒想到短短幾分鐘竟會發生走失。