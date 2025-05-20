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影／他開車與機車疑發生超車糾紛 騎士竟氣憤追上當街撿石塊砸車

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車，造成車輛鈑金凹陷刮傷；蔡停車報警，對方卻揚長而去，警方接獲報案，正釐清騎士身分，將傳喚到案說明。

蔡姓男子昨天晚間11時許將女友拍下的影片PO上Threads指出，他開車上東門陸橋時，機車騎士一直想從右邊超車過去，硬要擠導致差點擦撞，所以她按了兩聲喇叭提醒，接著對方就不爽了，一路尾隨，停在他的轎車旁邊一直瞪，他便請女友拿手機出來錄影。

蔡姓男子表示，他右轉長榮路，對方還是一直跟，就在他停等紅燈時，騎士停路邊撿石頭直接朝他車丟過來，造成車門毀損；從蔡PO出的影片可聽到其女友連稱「不要開窗、不要理他、不要理他、開快一點趕快走不要理他」，蔡靠右超車後，騎士隨即跟上丟石頭。

台南市警第一分局東門派出所所長陳宗鑫指出，昨晚10時許接獲報案，經查是蔡姓駕駛與機車騎士疑似超車而衍生行車糾紛，騎士撿起路旁石塊砸向蔡的轎車，造成鈑金凹陷刮傷；警方已查出騎士身分，通知到案說明，將依毀損及恐嚇罪嫌函送法辦。

分局呼籲，民眾遇有行車糾紛，請撥打110報案，由警方派遣員警到場處理，以維自身安全。

蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自社會事新聞影音
蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自社會事新聞影音
蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自Threads網友gll.163
蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自Threads網友gll.163
蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自社會事新聞影音
蔡姓男子開車行駛台南市東區東門路橋上時，與一輛機車駕駛疑似因超車問題衍生行車糾紛，機車駕駛一路尾隨，並撿起路旁石塊砸向蔡的轎車。圖／翻攝自社會事新聞影音

影片 女友 台南

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