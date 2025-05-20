影／臺雅故董座詐案豪奢品拍賣 鄭銘謙：實踐正義最後階段

檢調偵辦臺雅集團已故董事長沈裕雄遭詐逾50億元案，日前聲押主嫌羅佩雯、鄭淳駿獲准，其中從羅女處查扣愛馬仕、LV等大量名牌精品，今由行政執行署士林分署首度變價拍賣148件，法務部長鄭銘謙特別出席並協助拍出首件名包，強調偵查中變價拍賣是實踐正義的最後階段。

檢調今年2月18、20日搜索，在羅女住處查扣其以詐欺所得購買的愛馬仕、GUCCI、LV、DIOR、LORO PIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表，以及傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。

為保障被害人權益，避免扣押的精品價值因時間而減損，檢方經徵得羅女同意後，4月17日發函囑托士林分署辦理變價拍賣，5月15日舉辦「精品鑑賞會」後，今早辦理第一次拍賣會，品項包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組，共計148件。

由於此次拍賣金額較高，法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力、行政執行署長繆卓然等特別出席拍賣會，鄭銘謙致詞表示，偵查中變價拍賣旨在剝奪不法所得、回歸被害人，及時填補損害，是檢、執聯手實踐正義的最後階段，此次囑託變賣所得價金，也將由北檢查扣，以利後續被害人求償。

全案起源於，羅女曾在旅行社從事票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元被判刑，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿，結識沈裕雄，涉嫌和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，從2019年8月至2023年10月間以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。

檢調查出，羅女詐騙所得除了購買國外房地產，還購買眾多精品，還有價值約96萬的LV腳踏車，及罕見的LV行李箱。