影／臺雅故董座詐案豪奢品拍賣 鄭銘謙：實踐正義最後階段
檢調偵辦臺雅集團已故董事長沈裕雄遭詐逾50億元案，日前聲押主嫌羅佩雯、鄭淳駿獲准，其中從羅女處查扣愛馬仕、LV等大量名牌精品，今由行政執行署士林分署首度變價拍賣148件，法務部長鄭銘謙特別出席並協助拍出首件名包，強調偵查中變價拍賣是實踐正義的最後階段。
檢調今年2月18、20日搜索，在羅女住處查扣其以詐欺所得購買的愛馬仕、GUCCI、LV、DIOR、LORO PIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表，以及傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。
為保障被害人權益，避免扣押的精品價值因時間而減損，檢方經徵得羅女同意後，4月17日發函囑托士林分署辦理變價拍賣，5月15日舉辦「精品鑑賞會」後，今早辦理第一次拍賣會，品項包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組，共計148件。
由於此次拍賣金額較高，法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力、行政執行署長繆卓然等特別出席拍賣會，鄭銘謙致詞表示，偵查中變價拍賣旨在剝奪不法所得、回歸被害人，及時填補損害，是檢、執聯手實踐正義的最後階段，此次囑託變賣所得價金，也將由北檢查扣，以利後續被害人求償。
全案起源於，羅女曾在旅行社從事票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元被判刑，出獄後透過沈裕雄的前特助鄭淳駿，結識沈裕雄，涉嫌和鄭淳駿聯手籌劃詐騙計劃，從2019年8月至2023年10月間以大量海外機票投資，賺取航空公司高額回饋，又以投資海外移民等項目，詐騙沈裕雄逾50億元。
檢調查出，羅女詐騙所得除了購買國外房地產，還購買眾多精品，還有價值約96萬的LV腳踏車，及罕見的LV行李箱。
此案檢方已羈押羅佩雯、鄭淳駿；羅的前夫謝宗翰涉拿贓款作為開設貿易公司的營運資金也遭聲押獲准；羅佩雯兄嫂羅文傑、詹依苓涉向羅拿錢開火鍋店、和菓子舖，日前羅文傑50萬元交保，詹女請回。
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