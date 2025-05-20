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世壯運曲棍球賽事桃市登場 龍潭警強化安全防護網

桃園電子報／ 桃園電子報

2025世界壯年運動會熱烈展開，首場曲棍球比賽今(20)日於桃園市龍潭體育園區曲棍球場登場，龍潭警分局全力投入曲棍球場館安全檢查與交通疏導勤務，展現出如同選手般的熱情與專業精神，確保體育賽事順利進行、觀眾安心參與。

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龍潭分局於賽事期間在場館周邊設置機動派出所。圖：警方提供

龍潭分局表示，為維護賽事安全，於場館出入口實施嚴格安檢，執勤員警手持金屬探測器，逐一檢查進出人員是否攜帶違禁物品，不放過任何可疑細節。場館內亦派遣員警步行巡視，仔細巡查各處設施與角落，確保無安全疑慮，嚴格落實人員管控，避免觀眾誤入選手比賽區域。另外，結合刑事警察大隊警犬隊、鑑識中心，進行聯合安全檢查，透過專業警犬的協助，能更有效率地偵測出潛在的危險物品。同時部署警力於周邊道路進行交通疏導，維持人車動線順暢。

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龍潭分局全力投入曲棍球場館安全檢查與交通疏導勤。圖：警方提供

龍潭分局提到，為提升賽事期間的機動應變能力及服務品質，警方於賽事期間在場館周邊設置機動派出所，提供即時的警政諮詢與協助，更結合熱心的志工服務團隊，共同維護場館周邊秩序，提供各項便民服務，形成安全防護網。

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龍潭分局執勤員警手持金屬探測器，逐一檢查進出人員是否攜帶違禁物品。圖：警方提供

龍潭分局長鄭文銘提醒，為了維護場館秩序與安全，活動場區全面禁止攜帶刀械、爆裂物等危險物品，以及未經許可之空拍機、擴音器或其他可能影響賽事進行的物品。請民眾遵守現場人員指引，配合安檢與交通疏導措施，共同打造一個絕對安全、友善的國際運動盛會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：世壯運曲棍球賽事桃市登場 龍潭警強化安全防護網

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