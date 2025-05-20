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影／高雄暗夜2車出車禍釀5傷 車禍影片曝光

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

21歲的林姓男子今天凌晨開車經過高雄市鳳山區頂寶橋，未注意閃燈號誌，應禮讓橋上主線道車輛，與另名林姓男子的轎車發生擦撞，導致2車5人受傷送醫，確實肇事原因由警方調查。

今天凌晨2時許，21歲的林姓男子駕駛白色休旅車，載朋友張姓（23歲）、鄭姓（29歲）2女子，沿鳳山區保成一路行駛，經過頂庄路頂寶橋與保成一路口，與下橋的黑色轎車出車禍；他的休旅車右車身凹陷，3人受傷，經送往高雄國軍總醫院及小港醫院急救，分別身體多處擦挫傷。

45歲的林男所駕駛黑色轎車自頂寶橋下橋，在車禍發生時車頭損毀，他與妻子陳女（49歲）輕微擦挫傷，自行就醫。

警方據報到場，對開車的2名林姓男子酒測，無酒精反應。據警方調查，這路口夜裡以閃黃、紅燈方式警示；頂庄路頂寶橋是主線道閃黃燈、保成一路是支線道閃紅燈，21歲林男通過路口，應禮讓上下橋車輛，45歲林男也應注意車前狀況，導致車禍，確實肇事原因仍待警方釐清。

高雄鳳山凌晨發生2車擦撞，卻釀5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄鳳山凌晨發生2車擦撞，卻釀5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄鳳山凌晨發生2車擦撞，卻釀5人受傷。記者林保光／翻攝
高雄鳳山凌晨發生2車擦撞，卻釀5人受傷。記者林保光／翻攝
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黑色 車禍 休旅車

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