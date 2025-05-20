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影／他凌晨酒醉竟直接躺在大馬路車道睡覺 警叫醒開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

39歲郭姓男子今天凌晨2時許，因酒醉想要休息，竟直接躺在台南市東區中華東路與凱旋路口，隨即不醒人事；經過民眾見況，趕緊幫忙拿三角錐擋住，並通報警方。員警到場後，將郭叫醒，他才意識到自己睡在馬路上，警方已對他開出500元罰單

台南市警第一分局莊敬派出所今天凌晨2時45分，接獲110通報，中華東路與凱旋路口有民眾路倒在大馬路上；員警前往查看，發現郭姓男子是因酒醉不勝酒力，躺在馬路上；郭被叫醒後，連稱身體沒有不適，也不需要警方協助，後續自行搭乘計程車返家。

郭在馬路上睡了至少十多分鐘，險象環生，所幸沒有被汽車輾過；路過民眾幫忙拿三角錐擋住，也錄影拍下畫面上傳網路。警方指出，行人躺在馬路上，員警已依違反道路交通管理處罰條例第78條規定，對郭開出500元罰鍰的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

39歲郭姓男子今天凌晨2時許，因酒醉想要休息，竟直接躺在台南市東區中華東路與凱旋路口，隨即不醒人事。圖／翻攝社會事新聞影音
39歲郭姓男子今天凌晨2時許，因酒醉想要休息，竟直接躺在台南市東區中華東路與凱旋路口，隨即不醒人事。圖／翻攝社會事新聞影音
39歲郭姓男子今天凌晨2時許，因酒醉想要休息，竟直接躺在台南市東區中華東路與凱旋路口，隨即不醒人事。圖／翻攝社會事新聞影音
39歲郭姓男子今天凌晨2時許，因酒醉想要休息，竟直接躺在台南市東區中華東路與凱旋路口，隨即不醒人事。圖／翻攝社會事新聞影音

罰單 台南

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