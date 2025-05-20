三峽重大車禍道路設計成焦點 地方社群：路網配置也有問題

78歲余姓老翁昨天駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。余今年2月剛完成高齡換照，受傷暫未製作筆錄，肇事原因待查。臉書社群「交通x樹林」版主指出，撇開駕駛人與車輛因素，國成街路網配置有問題，該道路是唯3條可銜接北大社區與三峽舊市區的路，國成街是經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能，「行人全時相不等於安全」。

新北市交通局官員今天上午10時將前往事故現場會勘，要設法強化道路安全性；3名死者分別是40歲洪姓機車女騎士及2名國一女學生，3名死者將在今天上午相驗遺體。

警方調查，余姓老翁昨天下午4時許駕駛轎車沿三峽區國成街往復興路方向行駛，行經國成街與國光街北大國小前，汽車都已停下車停等紅燈，余的車輛卻未減速，高速衝撞前方機車及過馬路的學生，多名學生及家長被撞飛倒地，轎車又往前高速行駛150公尺，撞上分隔島才停下。

車禍事件引發網路熱議，臉書社群「交通x樹林」說，造成交通事故，往往是多個面向的失靈所導致。檢視這起事故，駕駛人年齡較高是多數人聚焦的點，其實還有許多因子導致這場事故的發生。

社群還點出，撇開駕駛人與車輛因素，國成街路網配置也很有問題，該條路是唯3條可以銜接北大社區與三峽舊市區的路，但與兩邊的學成路、民生街不同，國成街是經過學區、住宅區的生活道路，理應不該有穿越功能。該路段在下午4點時是禁止進入的，但現場只有一張告示牌，顯然無法有效阻止車輛穿越「抄近路」。

社群也談到，像這樣的路口，不一定只能使用紅綠燈管制，因為保障交通安全而設置的行人專用時相，變成了此次擴大車禍傷害的因素。

如果能以交通寧靜區的角度，設計路側設施及路口，例如以圓環方式讓車輛降速，即使碰到失控車輛，也可以有減速或減少傷害效果。