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鑽石公主號船長遊輪上病逝 副船長接手順利靠泊基隆港

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

鑽石公主號遊輪昨早要駛進基隆港前，義大利籍船長在遊輪上病逝，副船長接手將船開進港內，靠泊基隆港西3碼頭。記者邱瑞杰／攝影
鑽石公主號遊輪昨早要駛進基隆港前，義大利籍船長在遊輪上病逝，副船長接手將船開進港內，靠泊基隆港西3碼頭。記者邱瑞杰／攝影

鑽石公主號遊輪昨早要駛進基隆港前，義大利籍船長凌晨3時30分許在遊輪上病逝。副船長接手後，順利靠泊基隆港西3碼頭。船務代理商表示，船方會派另一名船長來基隆上船，今天傍晚從基隆港出發航程不變。

公主遊輪鑽石公主號從日本橫濱港出發，搭載2678名遊客駛往基隆港。據了解，50多歲義大利男性船長，昨天凌晨2時在基隆外海時在遊輪上病危，凌晨3時30分死亡。

基隆港務分公司清晨接獲船務代理商通知後，通報港警、港消等單位做好接駁及應變準備。當時鑽石公主號已航行到基隆港外堤水域，準備進港。

船長病逝後，鑽石公主號副船長接手，順利將遊輪開進基隆港，昨天上午9時靠泊西3碼頭，並依航程計畫，昨晚待在港內，今早船公司將派另一名船長來台，今天傍晚開航，搭載遊客出港，前往日本石垣島等地旅遊。

鑽石公主號 基隆港

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