聽新聞
0:00 / 0:00

地下匯兌案定讞 屏縣議員郭再添將入監、解除職務

聯合報／ 記者林孟潔劉星君／連線報導

屏東縣議員郭再添遭控經營地下匯兌，被判4年徒刑定讞。本報資料照片
屏東縣議員郭再添遭控經營地下匯兌，被判4年徒刑定讞。本報資料照片
屏東縣無黨籍議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，金額達1358萬餘元，他辯稱是買賣普洱茶葉和石斑魚的貨款，但法院不採信他的說法，最高法院依非法辦理國內外匯兌業務罪判4年徒刑，全案定讞，郭將入監且解除議員職務。

本報記者昨致電郭再添，他的手機、服務處電話均轉為空號；依地方制度法規定，縣議員受有期徒刑判決確定，應解除職務，郭再添依法將喪失議員資格。

判決指出，郭再添2017年5月起透過自己多個銀行帳戶做地下匯兌，匯款人會將新台幣匯入帳戶，郭再於大陸支付等值的人民幣，共有22次替8名男女地下匯兌紀錄，匯兌金額達1358萬5720元。

郭再添審理時承認帳戶是自己申辦使用，且帳戶內確實有相關款項匯入，但否認犯行，供稱匯款人全都不認識，匯款目的是普洱茶和石斑魚貨款，自己是因要收取茶葉款項，帳戶才收到這些錢，「跟我買茶葉的人，不知道叫誰匯錢給我，這不會知道」。

相關證人也都表示不認識郭再添，是因有兌換人民幣需求，才會將錢匯進郭的帳戶；另外，郭雖辯稱款項是買賣普洱茶和石斑魚貨款，卻提不出買賣合約、訂單明細、出貨單據、發票或帳冊等資料，因此法院不採信郭的說詞。

一、二審均認為郭無視政府匯兌管制禁令，非法辦理地下匯兌業務，影響國家經濟、金融秩序及政府對資金流向的管制，行為不當，犯後飾詞狡辯，不足為從輕量刑的有利因素，判處4年徒刑。

郭再添上訴後，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

延伸閱讀

3線2星專委被控討債逼簽本票遭約談 警政署：疑涉投資債務糾紛

借款逾千萬元！他被控恐嚇、逼簽本票 檢調搜索約談6人

屏縣議員郭再添地下匯兌1358萬 辯茶葉石斑魚貨款沒用…判4年定讞

被控多項性犯罪...網盛傳「小賈斯汀也是吹牛老爹受害者」 發言人否認了

相關新聞

地下匯兌案定讞 屏縣議員郭再添將入監、解除職務

屏東縣無黨籍議員郭再添被控從事兩岸地下匯兌，金額達1358萬餘元，他辯稱是買賣普洱茶葉和石斑魚的貨款，但法院不採信他的說...

壯男洗牙喊痛狂毆 女醫挨揍疑涉債務糾紛

周姓男子昨到台北市松山區某診所洗牙，疑因疼痛暴揍沈姓女醫師，沈眼窩骨折、鼻血狂流，診所內林姓冷氣清洗工介入阻止；周男事後...

鑽石公主號船長遊輪上病逝 副船長接手順利靠泊基隆港

鑽石公主號遊輪昨早要駛進基隆港前，義大利籍船長凌晨3時30分許在遊輪上病逝。副船長接手後，順利靠泊基隆港西3碼頭。船務代...

在重疊海域作業...屏東琉球漁船遭菲公務船帶回攔查 立委急介入 

屏東縣琉球籍「昇漁豐」漁船今凌晨近1時，在台菲重疊海域南界線內作業時，在雅米島外海遭菲律賓海警公務船攔截帶往菲國攔查，由...

昨傳雜草火警...台南新營殯儀館今驚見焦屍 死因待警釐清

台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救，順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經...

高雄7旬翁採野菜失足 墜百米深谷喪命

高雄市桃源區昨（18）日傳出山難意外，73歲陳姓男子上山後失聯，經家屬報案後展開搜救，消防人員歷經數小時搜尋，終於在晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。