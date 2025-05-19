在重疊海域作業...屏東琉球漁船遭菲公務船帶回攔查 立委急介入
屏東縣琉球籍「昇漁豐」漁船今凌晨近1時，在台菲重疊海域南界線內作業時，在雅米島外海遭菲律賓海警公務船攔截帶往菲國攔查，由於現正值黑鮪魚季，家屬獲悉後，向立委徐富癸陳情，徐聯繫相關單位救援。徐富癸說，中午傳來好消息，菲國已同意讓昇漁豐號平安返航。
琉球籍「昇漁豐」號，船上共5人，在台菲海域作業，今凌晨12時51分，行經雅米島東北東13浬，遭菲律賓海警攔截，帶往菲國攔查。
立委徐富癸今接獲家屬陳情，家屬表示，發生當下整個人崩潰了，一直哭，完全不知怎麼辦，只知道船被扣了，找上徐富癸求助，委員和團隊沒有一秒拖延，馬上聯絡處理，也得知中央包括外交部、海巡署、漁業署都有協助，沒有放棄船上的人。
徐富癸說，捍衛我國漁民在傳統作業海域的正當權益。昇船（CT3-5476）當時並未進入菲國巴丹群島24浬鄰接區，是在台菲重疊海域「南界線」內作業，菲國不僅無權扣押，也未依台菲漁業執法協定提前通報，明顯違反程序，我方已正式抗議並要求立即釋放。
徐富癸說，今中午傳來好消息，在我國政府積極交涉與說明，菲國已同意讓昇漁豐號平安返航。感謝各單位即時應變、合作無間。後續他會強力要求海巡署，須緊盯護漁，提升海上巡弋能量，不能讓類似事件再次發生。
現正值黑鮪魚季，台菲重疊海域是台灣漁民捕撈黑鮪魚傳統漁場，大多以東港、琉球為主的漁船為主，曾發生「廣大興號」洪姓船長在海上遭射殺身亡案件，近年已較少傳出類似案件。
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