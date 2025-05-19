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昨傳雜草火警...台南新營殯儀館今驚見焦屍 死因待警釐清

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救，順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經調查，死者身份疑似為當地知名炸雞攤的老闆，恐是火警當下想救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生；詳細死因仍警方進一步調查釐清。

南市消防局昨上午11點多接獲報案，新營福園殯儀館旁發生雜草火警，派遣消防分隊4車、13名警義消前往灌救，約20分鐘順利撲滅火勢，初估燃燒面積約30平方公尺，原以為雜草火警順利結束，沒想到，今下午1點多傳出在距離雜草火警地點約10公尺處，發現一具焦屍。

警方調查，死者為59歲沈姓男子，被發現倒臥在火場另外一端，因事發當下，該處已無明顯火勢，且現場被草堆、灌木遮蔽，未能第一時間察覺有人躺臥在地，經初步調查排除他殺或自殺疑慮，恐因火警時著急救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生，但確切死因仍待相驗釐清。

據了解，沈男在新營當地經營炸雞攤10多年，累積許多好口碑與饕客，近年來也開了不少分店，有一定的經濟能力，不過，平時作風仍相當低調，如今卻發生憾事，讓許多親友相當不捨，也感嘆人生無常。

台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經調查，死者身份疑似為當地知名炸雞攤的老闆，恐是火警當下想救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生。圖／民眾提供
台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經調查，死者身份疑似為當地知名炸雞攤的老闆，恐是火警當下想救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生。圖／民眾提供
台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經調查，死者身份疑似為當地知名炸雞攤的老闆，恐是火警當下想救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生。圖／民眾提供
台南市新營區福園殯儀館旁昨上午發生一起雜草火警，警消獲報前往灌救順利撲滅火勢，孰料，今下午卻傳出火場旁發現一具焦屍，經調查，死者身份疑似為當地知名炸雞攤的老闆，恐是火警當下想救火，沒想到卻遭嗆暈、來不及逃生。圖／民眾提供

殯儀館 台南

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