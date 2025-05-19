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高雄7旬翁採野菜失足 墜百米深谷喪命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市桃源區昨（18）日傳出山難意外，73歲陳姓男子上山後失聯，經家屬報案後展開搜救，消防人員歷經數小時搜尋，終於在晚間尋獲陳男遺體，他倒臥山谷已明顯死亡，全案由警方報請檢察官進一步調查釐清死因。

高雄市消防局表示，陳男當日未向家人交代行蹤，且手機無法聯繫，家屬至昨下午仍未見其返家，擔心陳男發生意外，便向警方報案。

警消事後根據家屬提供資料，認為陳男應與其採野菜習慣路線有關，隨即由消防局第六大隊第三中隊及桃源、寶來、茂林等分隊，聯合特搜人員展開山區搜救行動。

搜救人員於桃源區陳男工作山谷附近發現遺體，下切約百米處死者為陳男，皮膚呈現大面積墜積性充血及僵硬現象，救援人員隨後以籃式擔架將遺體吊掛至安全地點，後續由檢方相驗釐清。

警消將陳男遺體自山谷底吊掛至平面。記者張議晨／翻攝
警消將陳男遺體自山谷底吊掛至平面。記者張議晨／翻攝
警消將陳男遺體自山谷底吊掛至平面。記者張議晨／翻攝
警消將陳男遺體自山谷底吊掛至平面。記者張議晨／翻攝

高雄市 遺體 死亡

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