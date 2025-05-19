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影／北大國小旁車暴衝4人OHCA、16人受傷 新北4局長奔現場
新北市三峽北大國小周邊下午4時左右發生一起重大車禍，疑似車輛暴衝撞上路人，現有4人OHCA送醫急救。新北議員呂家愷今在議會質詢哽咽，請市府立即組成調查專案小組協助，看到畫面有很多小朋友躺在地上，主席裁示消防、教育、交通、警察局長立即請假赴現場處理。
三峽區北大國小周邊國光街與國成街口，下午4時左右發生一起重大車禍，一台自小客車因不明原因衝撞多名路人，共16人受傷，其中有4名OHCA患者送急救中。北大國小校長劉文章說，目前雖然在學校旁邊的車禍，但那時候國小還沒放學，大部分受傷的都是三峽國中的學生正在搶救中。
新北副市長劉和然說，會立即由教育局、衛生局成立專案小組處理，目前掌握傷者送到三家醫院，包含恩主公醫院、土城長庚及亞東醫院；而主席裁示消防、教育、交通、警察局長立即請假赴現場處理。
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