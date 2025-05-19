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影／馬路你家開的？奧迪突超車逼近 對向單車騎士嚇壞急閃

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區南美街、蘆竹區油管路一帶昨(18)日上午8時許，有單車騎士行經該處，對向一台奧迪突然快速超車，差點與單車騎士發生碰撞，好在他趕緊閃過，才沒釀成意外。騎士事後將奧迪汽車誇張的行徑PO上網，餘悸猶存的說「差一點就回不了家」。對此，龜山警分局表示，警方未接獲報案，將聯絡原PO提供影像，依《道路交通管理處罰條例》舉發該名奧迪駕駛，最高可處2400元罰鍰。

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奧迪突然快速超車，差點與對向單車騎士發生碰撞。圖：翻攝自threads@bluesky_3334

原PO發文批評，「誇張的駕駛人，請尊重用路人，差一點就回不了家。」從影片中可以看到，奧迪本來開在一台白車後面，突然就從白車左側超車，雖然有打方向燈，但是完全不顧對向的原PO正騎著單車靠近，雙方差點就發生碰撞。

大坑派出所副所長潘安全說，影片中的奧迪已違反《道交條例》第47條第1項第2款規定，可處1200元至2400元罰鍰。警方將聯繫原PO協助提供影像，以依法舉發。

警方呼籲，危險超車不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人的生命與財產，後果不堪設想，請駕駛人遵守交通規則，切勿危險超車，保持安全距離與耐心，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】馬路你家開的？奧迪突超車逼近 對向單車騎士嚇壞急閃

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