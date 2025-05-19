聽新聞
0:00 / 0:00
女牙醫師被痛毆濺血 牙醫師公會全聯會：嚴厲譴責施暴
今天早上，台北市南京東路四段一間牙醫診所爆血案！年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，地板上都是血，場面怵目驚心，犯嫌事後主動投案。
今天一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己今天早上9時30分左右抵達一間牙醫診所清洗冷氣，但在作業的同時，他聽到病患跟牙醫表示很痛，過沒多久就傳來病患咒罵聲，接著病患從診療椅跳起來狂揍女醫生。
原PO見到這一幕，趕緊衝過去雙手圈住病患，希望對方可以好好溝通，不過該病患年約20多歲，身材魁梧，目測175公分左右、近百公斤，憑他一人的力量無法限制對方，後續病患依舊拳拳往女醫生臉部狂毆。
對此，中華民國牙醫師公會全國聯合會發出聲明稿，嚴厲譴責施暴事件 呼籲社會共同維護醫療安全。
中華民國牙醫師公會全國聯合會聲明稿：
針對今（19）日台北市某牙醫診所發生暴力傷人事件，一名病患因不滿洗牙過程引發不適情緒，竟對執業女醫師施以暴力攻擊，導致醫護人員受傷送醫。對此深感震驚與遺憾，中華民國牙醫師公會全國聯合會(以下簡稱本會)將瞭解事件經過與受害醫師狀況，後續亦將全力提供必要協助與支持，確保會員權益與人身安全。
本會鄭重聲明，對於任何利用威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員之行為，絕不容忍，必須依法究辦、嚴厲譴責。暴力不能也不應成為醫病互動的一部分，任何破壞醫療秩序的行為都將對整體醫療環境造成重大衝擊。
此外，本會亦呼籲主管機關與醫療界攜手合作，建立「醫療安全聯絡網」，強化危機處理通報機制，使第一線醫護人員於遭遇暴力威脅時能即時應變、迅速求援，保障診所與醫事人員的執業安全。本會將持續關注事件發展，並推動相關制度強化，以營造一個尊重專業、零容忍暴力的醫療環境。
醫療是一種信任與尊重的雙向關係，本會呼籲社會各界正視醫療暴力問題，支持醫護人員安全執業，攜手打造尊重與和諧的就醫環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言