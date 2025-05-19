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女牙醫師被痛毆濺血 牙醫師公會全聯會：嚴厲譴責施暴

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

今天早上，台北市南京東路四段一間牙醫診所爆血案！年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，地板上都是血，場面怵目驚心，犯嫌事後主動投案。

今天一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己今天早上9時30分左右抵達一間牙醫診所清洗冷氣，但在作業的同時，他聽到病患跟牙醫表示很痛，過沒多久就傳來病患咒罵聲，接著病患從診療椅跳起來狂揍女醫生。

原PO見到這一幕，趕緊衝過去雙手圈住病患，希望對方可以好好溝通，不過該病患年約20多歲，身材魁梧，目測175公分左右、近百公斤，憑他一人的力量無法限制對方，後續病患依舊拳拳往女醫生臉部狂毆。

對此，中華民國牙醫師公會全國聯合會發出聲明稿，嚴厲譴責施暴事件 呼籲社會共同維護醫療安全。

中華民國牙醫師公會全國聯合會聲明稿：

針對今（19）日台北市某牙醫診所發生暴力傷人事件，一名病患因不滿洗牙過程引發不適情緒，竟對執業女醫師施以暴力攻擊，導致醫護人員受傷送醫。對此深感震驚與遺憾，中華民國牙醫師公會全國聯合會(以下簡稱本會)將瞭解事件經過與受害醫師狀況，後續亦將全力提供必要協助與支持，確保會員權益與人身安全。

本會鄭重聲明，對於任何利用威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員之行為，絕不容忍，必須依法究辦、嚴厲譴責。暴力不能也不應成為醫病互動的一部分，任何破壞醫療秩序的行為都將對整體醫療環境造成重大衝擊。

此外，本會亦呼籲主管機關與醫療界攜手合作，建立「醫療安全聯絡網」，強化危機處理通報機制，使第一線醫護人員於遭遇暴力威脅時能即時應變、迅速求援，保障診所與醫事人員的執業安全。本會將持續關注事件發展，並推動相關制度強化，以營造一個尊重專業、零容忍暴力的醫療環境。

醫療是一種信任與尊重的雙向關係，本會呼籲社會各界正視醫療暴力問題，支持醫護人員安全執業，攜手打造尊重與和諧的就醫環境。

周男被帶返中崙派出所偵辦的畫面午間曝光，畫面顯示周男身材高大壯碩。記者李隆揆／翻攝
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醫護人員 醫療暴力 醫師 牙醫

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