女牙醫師被痛毆濺血 牙醫師公會全聯會：嚴厲譴責施暴

今天早上，台北市南京東路四段一間牙醫診所爆血案！年約20歲周姓病患洗牙時感到痛，竟失控痛毆女牙醫，犯事後就逃離現場，留下滿臉是血的牙醫，地板上都是血，場面怵目驚心，犯嫌事後主動投案。

今天一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己今天早上9時30分左右抵達一間牙醫診所清洗冷氣，但在作業的同時，他聽到病患跟牙醫表示很痛，過沒多久就傳來病患咒罵聲，接著病患從診療椅跳起來狂揍女醫生。

原PO見到這一幕，趕緊衝過去雙手圈住病患，希望對方可以好好溝通，不過該病患年約20多歲，身材魁梧，目測175公分左右、近百公斤，憑他一人的力量無法限制對方，後續病患依舊拳拳往女醫生臉部狂毆。

對此，中華民國牙醫師公會全國聯合會發出聲明稿，嚴厲譴責施暴事件 呼籲社會共同維護醫療安全。

中華民國牙醫師公會全國聯合會聲明稿：