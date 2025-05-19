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德籍女搭乘小黃遺失皮包 警調閱監視器10分鐘查出車號

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

德籍女子露易亞昨天與朋友匆忙跑進台南市警第二分局中正派出所，向員警表示她的皮包遺落在計程車上，想請警方協助；員警以英文與她對談，調閱監視器比對露易亞所說的行車路線，10分鐘內找出載她的計程車車號，聯絡上司機，順利尋回皮包。

與朋友來台自助旅行的德籍女子露易亞（30歲），昨天在台南市東區東寧社區公車站牌搭乘計程車到保安路下車，在保安路享用美食小吃後，發現疑似是搭計程車下車時，付錢後不慎將皮包遺落在計程車內，當時也未記下計程車的車牌號碼，下午2時許走進中正派出所。

警員李紹自、陳建印以英文與露易亞對談，雖然德籍女子不熟悉台南市的交通道路，經員警仔細詢問，問出上下車地點，再過濾監視器，分析比對露易亞所描述的行車路線，在10分鐘內就調出露易亞的下車畫面，確認該輛計程車車號。

經警方與計程車司機聯絡，司機也協助將露易亞遺落在計程車後座的皮包送回中正派出所，露易亞對於警方在短時間內，經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失皮包，大讚台南警察「熱心有效率」，更豎起大拇指說：「感謝警察幫忙，非常感謝」。

分局表示，民眾搭乘計程車或大眾運輸工具時，應養成注意司機姓名或記下車號的習慣，如有遺落東西在車上，可通報附近派出所或請警察廣播電台，協助搜尋遺失物；除此之外，乘客亦可在下車時記得多看一眼自身攜帶的物品，確保自身財物無遺落狀況發生。

德籍遊客露易亞（右2）、偕同好友（左1）來台南旅遊時，皮包不慎遺落計程車，中正派出所警員李紹自（左2）迅速找到計程車司機（右1），尋回皮包。記者袁志豪／翻攝
德籍遊客露易亞（右2）、偕同好友（左1）來台南旅遊時，皮包不慎遺落計程車，中正派出所警員李紹自（左2）迅速找到計程車司機（右1），尋回皮包。記者袁志豪／翻攝

計程車司機 監視器 台南

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